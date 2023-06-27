Le Monde: После мятежа «вагнеровцев» от международного авторитета Путина осталась пыль 27.06.2023, 18:38

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Последствия девальвации Путина могут быть значительными.

Короткий поход ЧВК «Вагнер» сделал очевидной гигантскую ошибку, которая позволила частной военной компании расцвести на обочине власти. И это может навсегда ослабить российского президента, пишет авторитетное французское издание Le Monde.

Автор отмечает, что эпилог самых чрезвычайных в истории путинской России 24 часов не может отвести внимание от истинных результатов этого неудачного вооруженного восстания.

Для Пригожина, чья решимость пошатунлась через несколько часов после объявленного похода, и для российской армии, невидимой во время движения на столицу колонны «вагнеровцев», все закончилось не очень приятно. Но для Путина результаты внушительны.

Путин отрекся от собственных слов за рекордно короткое время, когда вечером поручил своему пресс-секретарю объявить о помиловании тех, кого утром он лично обещал расстрелять.

Le Monde продолжает: эта слабость и нерешительность, которую проявил Владимир Путин, не остались незамеченными ни для кого за пределами России. Африканские режимы, заключившие с Россией фаустовское соглашение, чтобы удержаться у власти, неизбежно должны заново оценить его состоятельность и прочность.

Президент России и его система долго строили свой имидж как эффективной суровой силы, которую перенимали многие другие авторитарные режимы. Однако этот имидж был разрушен.

Издание напоминает, что свое увлечение Путиным неоднократно высказывал Дональд Трамп. Накануне вторжения в Украину Трамп назвал его «гением», а ранее хвалил за «очень сильный контроль над своей страной». Таким образом он поддерживал резонанс о Путине на разных континентах.

Le Monde напоминает, что новаторскую стратегию Путина в подавлении неправительственных организаций (закон об «иностранных агентах» — ред.), которую он использовал в 2012 году после протестов против результатов выборов, которые посчитали сфальсифицированными, затем повторили десятки стран.

Однако вторжение в Украину, как отмечает французское издание, обнажило скрытую сторону этого предполагаемого авторитарного совершенства.

Вертикаль власти сохранила замкнутость Владимира Путина в надуманном видении Украины и западного лагеря. Неудача первоначальной главной цели войны — обезглавливания украинской власти — выявила истинное состояние российской армии.

По мнению автора, короткий поход Евгения Пригожина после нескольких месяцев высказывания обид на российское командование наконец подчеркнул грандиозную ошибку. Она заключается в том, что Путин позволил частной военной компании процветать на обочине власти и быть безответственной перед кем-либо, кроме своего босса.

Le Monde замечает, что не надо удивляться тому, что такие страны, как Казахстан, которые теоретически заинтересованы в своих связях с Москвой, проявили замедленную реакцию в часы, предшествовавшие развороту Пригожина, явно заняв выжидательную позицию. Был достаточно сдержан в своих высказываниях и Китай.

По мнению автора статьи, долгосрочные последствия девальвации Владимира Путина могут быть значительными. В Центральной Азии, где ранее Москва была доминирующей, это может ускорить изменения, которые уже происходят, в пользу Китая. Но это повлияет не только на территории, находившиеся под влиянием России.

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