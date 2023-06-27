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На Европейских играх в Польше толкательница ядра пробежала спринт

  • 27.06.2023, 18:51
На Европейских играх в Польше толкательница ядра пробежала спринт

Перешагивала барьеры, отстала на 20 секунд, но спасла сборную Бельгии.

На Европейских играх в Польше случился необычный забег: на дистанцию 100 м с барьерами вышла… толкательница ядра, пишет sports.ru.

Бельгийка Жолиен Бумкво вызвалась на замену, чтобы спасти сборную. Забег удался: аплодисменты всего стадиона и ни одного сбитого барьера!

В соревнованиях по легкой атлетике на Европейских играх разыгрываются не только индивидуальные медали, но и Кубок среди сборных. Командные соревнования проходят в трех дивизионах, Бельгия выступала в первом – сильнейшем.

Но в женском финале на 100 м с барьерами сборная столкнулась с проблемой – главная надежда Анна Загре получила травму. Заменить ее могла другая барьеристка – Ханне Клас, но и у нее было повреждение. Пропуск финала грозил Бельгии дисквалификацией или автоматическим понижением до второго дивизиона.

Поэтому на помощь пришла Бумкво. Она многократная чемпионка Бельгии по метанию молота и толканию ядра, ей принадлежит рекорд страны в ядре. Сначала Жолиен не верила, что побежит: «Думала, вероятность того, что мне придется это сделать, крайне мала».

За день до финала выяснилось, что других кандидатур нет. Накануне Бумкво выступила в своей дисциплине – стала 7-й в толкании ядра, а потом еще и удивила в спринте.

«Если мне нужно это сделать, постараюсь извлечь максимум пользы и удовольствия», – сказала она перед стартом.

Во время представления участниц Жолиен радостно махала руками и смеялась. А потом побежала. Соперницы сразу вырвались вперед, но Бумкво не обращала на них внимания. Зато ответственно подошла к преодолению барьеров – аккуратно перешагивала, не уронив ни одного.

«Атмосфера была прекрасная. Я серьезно отнеслась к забегу, бежала от барьера к барьеру».

На финише ее радостно встречали бегуньи, а зрители поддерживали аплодисментами и криками. Результат – 32,81 секунды (у победительницы – 12,77). Напротив времени Бумкво тут же загорелся значок Season best. А как иначе – это ее первый забег в жизни.

При этом бельгийка – не худшая в финальных забегах, швейцарка Дитаджи Камбунджи оказалась ниже из-за фальстарта.

Бумкво принесла команде два очка за 15-е место, но этого не хватило, чтобы Бельгия осталась в первом дивизионе. Поддержка трибун компенсировала разочарование: «Я не создана для бега с барьерами. Но, наверное, это был лучший чемпионат Европы. Я получила тут очень приятный опыт».

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