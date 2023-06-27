Владимир Фесенко: Война «старых» и «молодых» силовиков привела Путина в ступор 1 27.06.2023, 19:05

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Владимир Фесенко

Пригожина использовали как таран.

Мятеж ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против российской власти нанес серьезный удар лично по Путину. Кто мог стоять за Пригожиным? Может ли произойти новая попытка мятежа?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

— Сам мятеж, возможно, был или фальстартом, или определенной реакцией на удар со стороны Сергея Шойгу (министр обороны РФ — прим.). Думаю, что была попытка уничтожить либо самого Пригожина, либо актив «Вагнера», но она вышла неудачной, а «вагнеровцы» ответили.

Вероятно, их силовая акция готовилась. Об этом и американцы заявили. Кто-то сравнивает этот мятеж с бандитской стрелкой в 90-ых, но только с участием нескольких тысяч боевиков, настоящих профессиональных военных, тяжелой техники, системы ПВО и так далее. Так по-серьезному. Не стоит забывать и про опыт «Вагнера». Вот этот рейд — это их африканский опыт. Только там по пустыни, а тут по российским дорогам.

Когда готовилась эта силовая акция, то у Пригожина были союзники.

— Как вы думаете, кто бы это мог быть?

— Нельзя точно сказать, но можно предположить. Некоторые имена Пригожин сам называл, например, среди военных — Михаил Мизинцев (экс-замминистра обороны России — прим.) и Сергей Суровикин (российский генерал, командовал группировкой российских войск в Украине — прим.). Пригожин пророчил их вместо Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Отмечу, что этих людей он знал еще с Сирии, активно с ними сотрудничал во время войны против Украины. Это те, кто на поверхности.

Еще один персонаж, который проявился в тот день, находился в Ростове, вроде бы как переговорщик — генерал Владимир Алексеев (первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ — прим.). Некоторые источники говорят, что он тоже был тесно связан с «пригожинцами».

Дело в том, что целый ряд людей, собственно, ключевые фигуры среди командиров у Пригожина, включая Дмитрия Уткина, основателя и военного командира ЧВК «Вагнера», — это бывшие ГРУшники, военные разведчики.

Я назвал тех, кто на поверхности и мог контактировать с Пригожиным, другими «вагнеровцами». Кого, может быть, объединяли некоторые общие взгляды. Говорят, что были у него связи, контактеры, симпатики и в других силовых структурах. Это одно из объяснений, почему он так быстро и без проблем занял Ростов, а потом колонна во главе с Уткиным двигалась на Москву.

Те, кого сегодня награждал Путин, на самом деле никого не остановили и не сделали даже серьезной попытки. Сообщалось, что на каком-то блокпосту их пытались задержать, но тех просто смели, а вот симпатики явно были.

Я бы сказал, что были тайные союзники в разных силовых структурах. Например, называют еще и курского губернатора. Еще симпатизировали Пригожину, но 24-го июня дистанцировались от него, председатель Госдумы РФ Володин, глава партии «Справедливая Россия» Миронов. Связи у Пригожина есть, скажем так, в самых разных структурах — от силовых до политических.

Те, кто внимательно следят за Пригожиным и ЧВК «Вагнера», говорят, что еще с питерских времен, а особенно уже во время президенства Путина, Пригожин был тесно связан с бизнес-империей Ковальчуков. Якобы именно Юрий Ковальчук был главной политической крышей для него.

— А Путин?

— Значительный период и Путин тоже фактически был крышей для Пригожина. Он прикрывал его, давал ему самые, скажем так, деликатные поручения. Это и «фабрика ботов», а также создание и контроль над ЧВК «Вагнер». До поры до времени и Путин это контролировал.

Мне кажется, что Путин просто выпустил из-под контроля конфликт, который возник между Шойгу и Пригожиным. В начале он был ему даже выгоден. Путин его контролировал, ему удобно было, что вся критика шла в адрес Шойгу.

Но Путин упустил, видимо, момент, когда Шойгу и Пригожин стали смертельными врагами. Когда уже остался один шаг до прямого столкновения. Тем более, что попытки были еще в мае, когда были выстрелы по «пригожинцам», а «Вагнер» захватил кадрового российского военного подполковника на Донбассе. В общем, проблемы назревали.

Мне эта история напоминает обострение борьбы разных группировок, условно говоря, разных «башен Кремля». Часть их них мы можем идентифицировать. Один блок — кадровые военные и, возможно, руководство ФСБ, которые могли объединиться, несмотря на конфликт. Лагерь старых силовых элит — Шойгу, Герасимов, часть руководства ФСБ, ряд других силовых структур. С еще одной стороны были те, кто хотел подняться, желал более радикальных действий, кто был недоволен Шойгу. Это часть военных — тот же Мизинцев, Суровикин и некоторые другие.

Судя по всему, хотели усилить свой статус и бывшие путинские охранники.

— Кого вы имеете ввиду?

— Виктор Золотов (глава Росгвардии — прим.), Алексей Дюмин (нынешний губернатор Тульской области, экс-сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава сил специальных операций РФ — прим.). Поддерживали ли они Пригожина? Вопрос открытый.

У Золотова давние связи с Кадыровым, но еще весной, когда конфликт между Пригожиным и Шойгу начал обостряться, главарь «Вагнера» начал демонстрировать собственные политические амбиции, глава Чечни дистанцировался от Пригожина, начал его критиковать. Видимо, что тут тоже изменения произошли, но неслучайно именно Дюмин вел успешные переговоры с Уткиным, раз тот остановился, а не пошел дальше.

— Какой из версий произошедшего вы придерживаетесь? Что это было?

— Моя версия, что Пригожин под влиянием и собственных политических амбиций, и конфликта с Шойгу, зарвался, как говорят в определенной среде, «вышел из берегов». Потерял ощущение реальности, что можно, а что нельзя. Он решил силовым путем продемонстрировать себя. Возможно, что к этому его подталкивали союзники в ВС и других силовых структурах. Они использовали Пригожина как такой таран.

Мол, пусть он попытается свергнуть Шойгу и Герасимова силовым путем, а в результате будет создана некая военная хунта, коллективное военное руководство, которое будет править от имени Путина. Путин останется номинальным руководителем, верховным главнокомандующим, но реальная власть перейдет в руки молодых силовиков, в числе которых будет и Пригожин. Вот они и будут руководить Россией, войной против Украины.

Возможно, были такие предположения, но когда возникла конфликтная ситуация, пошел рейд на Москву, то, думаю, что часть союзников Пригожина испугалась.

— Как бы вы оценили реакцию Путина на мятеж?

— Похоже, что и Путин не был об этом информирован. С ним нужно было это как-то согласовать, объяснить, что это не против него. На самом деле я не убежден, что Пригожин хотел воевать против Путина. Скорее, хотел показать, кто главная сила в стране.

Поэтому, требовал, мол, убирайте Шойгу и Герасимова, теперь мы будем вместо них руководить войной и быть вашей опорой. Путин же испугался. Он понял, что может быть зависим от этих людей, к ним может перейти реальная власть. Он понимает, что никто сейчас не должен получить монополию на силовой ресурс.

Этот переворот отражает всплеск противоречий в руководстве России. Две условные «партии» (враждующие группировки) в силовых ведомств схлестнулись между собой, а третья, гражданские руководители —Мишустин и Собянин — наблюдали, чем это все закончится. Примерно такой расклад.

— Кто же победил?

— В итоге ни одна из сторон не победила. Путин не смог силовым путем разгромить мятеж, что бы сейчас он не говорил, мол, «остановили». Нет, остановили путем переговоров и уступок. Пригожин тоже не выиграл, но они, видимо, поняли, что зашли слишком далеко.

Им объяснили, что дальнейшее продвижение на Москву будет чревато открытыми военными действиями. Бескровного военного переворота, захвата Минобороны, не получится. Поэтому надо остановиться и сдать назад.

Видимо, не сразу пришли в Кремле к такому выводу, но потом поняли, что еще немного — и будут бои. А там кто знает, удержат они «вагнеровцев» или нет. Их немного было, 3-4 тысячи человек, но похоже, что и серьезных сил для обороны Москвы тоже не было. Поэтому, видимо, решили, что лучше договориться.

Условий договоренности мы не знаем, можем только догадываться по отдельным нюансам, по каким-то заявлениям и по конкретным уже событиям, которые происходят. Видимо, Пригожину и руководству ЧВК «Вагнера» обещали личную безопасность, что их не будут преследовать — уголовные дела закрыли, они могут уехать в Беларусь. Не исключаю, что потом и в Африку.

Я скептически отношусь к версии, что они останутся в Беларуси, будут готовить там какое-то нападение на Украину. Это страшилка для Украины, чтобы отвлечь наши войска от наступления, чтобы держать на всякий случай крупный контингент возле Киева. Но реальных подтверждений тому, что именно в Беларусь перемещается значительное число «вагнеровцев», тем более вооруженных, пока нет.

Я сомневаюсь, что Лукашенко пошел бы на это, для него слишком опасно держать под боком несколько тысяч вооруженных людей, которые едва не дошли до Москвы. Так они и в Беларуси могут переворот осуществить, им это ничего не стоит. Актив «вагнеровцев» уходит из России, а остальные пойдут по контракту служить в Вооруженные силы РФ, это вполне приемлемый вариант.

Видимо, Пригожину вернули все, что попытались у него забрать 24-го числа. В частности — оба самолета, которые сейчас уже в Беларуси. Похоже, что вернули деньги, эти 4 миллиарда, кто-то говорит, что меньше, 500 миллионов, но не важно. Причем часть денег он должен отдать семьям погибших летчиков, там не такая большая сумма. Это косвенно говорит о том, что деньги ему вернули.

Что будет дальше, кто и как будет финансировать остаток «Вагнера», будут ли вообще его финансировать, — это вопрос открытый. Так или иначе какие-то договоренности были, но в итоге никто не выиграл, ни Путин, ни Пригожин. Судя по вчерашнему вечернему видеообращению, судя по тому, что сегодня происходит, Путин награждает тех, кто его на самом деле не спас, кто не остановил «вагнеровцев». Они ничего не сделали, чтобы остановить Пригожина.

Но он и не наказывает тех, кто организовал этот мятеж. Как это все объяснить? Единственное разумное объяснение — Путин в ступоре, боится нарушить шаткий баланс. Он понимает, что стал заложником этого конфликта. Ведь в обычных условиях он все контролировал, построил систему сдержек и противовесов, когда все эти разные силовые структуры друг друга контролировали, но все подчинялись ему. А сейчас этот конфликт вышел из под его контроля, если одна из группировок побеждает, то Путин становится ее заложником. Вот в этом опасность для него. Поэтому, видимо, он пока боится идти на какие-то серьезные кадровые решения и перестановки, Путин пока действует по инерции.

Думаю, что через некоторое время будет попытка замены Шойгу на другого человека, все называют Дюмина, губернатора, бывшего охранника Путина, сыгравшего большую роль в том, что путч был остановлен. Весьма вероятно, что Дюмин станет новым министром обороны. Заменят ли Герасимова — вопрос открытый. Важно, на кого, это тоже будет индикатором, кто усиливается.

Появились утечки, что Герасимову и Шойгу предложили написать заявления об уходе по собственному желанию. Они якобы отказались. Это тоже косвенно говорит о том, что эта вражда продолжается.

Кроме того, если сейчас уволить указом президента Шойгу, это будет восприниматься как выполнение требований Пригожина. Тогда Пригожин будет выглядеть победителем, это для Путина неприемлемо. Думаю, что замена Шойгу на другого, может быть Дюмина, произойдет позднее, не сразу.

Мы видим это уже не первый раз, когда Путин в сложных ситуациях просто теряется, события развиваются просто по инерции. Он не принимает никаких решений, как это было в конфликте между Шойгу и Пригожиным.

Противостояние точно не закончилось, и наверняка эта борьба, только теперь уже в скрытой форме, между разными группировками продолжится.

И кто его знает, может эта борьба опять примет публичные или какие-то силовые формы, так что конфликт не окончен. Произошедшее — первый акт, может быть — прелюдия.

О том, что Путин в итоге откладывает какие-то кардинальные решения, косвенно говорит его вчерашнее видеообращение. Оно было очень странным, коротким, без какой-либо конкретики. Там он фактически поблагодарил тех, кто его спас, в том числе и «вагнеровцев», хотя вначале говорил о мятежниках и предателях, но никого не называл.

А кто же мятежники и предатели? Кто в итоге виноват и почему их не наказали? Эти вопросы сейчас все задают, даже сторонники Путина и те, кто поддерживает войну в Украине. Что хотел сказать Путин? Возникла даже версия, что это обращение было обрезано, то есть был какой-то последний кусок с какой-то конкретикой, но его в итоге не показали. Сложно сказать, так оно или нет, но появление этих разных конспирологических версий лишний раз говорит о том, что это противостояние, которое проявилось в пригожинском мятеже, продолжается, но уже без Пригожина.

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