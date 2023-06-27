Гродно ушел под воду из-за ливня 1 27.06.2023, 19:13

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Машины превратились в «подлодки», а прохожие — в «ихтиандров».

После долгой засухи Беларусь продолжают заливать щедрые дожди. Во вторник в обед сильный ливень залил Гродно — кое-где вода ушла не сразу, превратив несколько улиц и перекрестков в разных частях города в настоящие озера и реки. Соцсети тоже «фонтанируют» фото и видео потопа, передает «Зеркало».

«Просто как на море, смотри — волны», — комментируют свидетели наводнения изнутри машины, которая стала больше похожа на подводную лодку.

Как пишут в соцсетях, во время ливня в Гродно «поплыли» сразу несколько улиц — кое-где можно было проехать только по крайней левой полосе, остальные оказались затоплены.

На улице Виленской встали троллейбусы.

На кольце Суворова не работали светофоры.

Сложно было перейти дорогу и пешеходам — пришлось брести по колено в воде.

Между тем синоптики прогнозируют новые ливни в Беларуси, причем уже в ближайшее время. В среду особенно сильные дожди ожидаются на юго-западе страны, в отдельных районах — грозы с порывистым ветром до 15−20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

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