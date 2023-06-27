Гродно ушел под воду из-за ливня

Гродно ушел под воду из-за ливня1
- 27.06.2023, 19:13
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Машины превратились в «подлодки», а прохожие — в «ихтиандров».
После долгой засухи Беларусь продолжают заливать щедрые дожди. Во вторник в обед сильный ливень залил Гродно — кое-где вода ушла не сразу, превратив несколько улиц и перекрестков в разных частях города в настоящие озера и реки. Соцсети тоже «фонтанируют» фото и видео потопа, передает «Зеркало».
«Просто как на море, смотри — волны», — комментируют свидетели наводнения изнутри машины, которая стала больше похожа на подводную лодку.
Как пишут в соцсетях, во время ливня в Гродно «поплыли» сразу несколько улиц — кое-где можно было проехать только по крайней левой полосе, остальные оказались затоплены.
На улице Виленской встали троллейбусы.
На кольце Суворова не работали светофоры.
Сложно было перейти дорогу и пешеходам — пришлось брести по колено в воде.
Между тем синоптики прогнозируют новые ливни в Беларуси, причем уже в ближайшее время. В среду особенно сильные дожди ожидаются на юго-западе страны, в отдельных районах — грозы с порывистым ветром до 15−20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.