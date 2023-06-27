ЕЦБ призвал банки ускорить уход из РФ после мятежа Пригожина 27.06.2023, 19:15

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Банки, работая в России, несут повышенные репутационные, юридические и финансовые риски.

Европейский центральный банк призвал финансовые организации ускорить свой уход из России из-за роста рисков после мятежа Евгения Пригожина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на председателя Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа во вторник, 27 июня.

В письме членам Европарламента Энриа сообщил, что его подразделение «призвало банки ускорить свои стратегии сокращения и выхода, приняв четкие дорожные карты», а также «регулярно отчитываясь перед своими органами управления и банковским надзором ЕЦБ о выполнении этих планов». Продолжение работы в России несет повышенные репутационные, юридические и финансовые риски, заявил Энриа.

Самыми крупными европейскими кредитными организациями, продолжающими вести бизнес в России, остаются австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), венгерская OTP Group и итальянская UniCredit, пишет Reuters. Генеральный директор RBI Иоганн Штробль сообщил, что организация работает над сценариями ухода из России «на полную катушку” . Ранее сообщалось, что австрийская группа рассматривает вариант продажи или обособления российского бизнеса.

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