Свентек обошла Соболенко по количеству побед в сезоне 27.06.2023, 19:17

Ига Свентек

У Иги — 36 побед, у Арины — 35.

Ига Свентек в 1/16 финала турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия) в трех сетах обыграла немку Татьяну Марию (5:7, 6:2, 6:0).

Победа над Марией стала для польки 36-й в сезоне. По этому показателю первая ракетка мира опередила белоруску Арину Соболенко (2-й номер рейтинга ВТА), у которой на счету 35 побед, пишет «Прессбол».

Кроме того, Свентак может увеличить преимущество в этой классификации. Счетчик Соболенко остановился на отметке 35, когда в минувший четверг она уступила в 1/8 финала турнира в Берлине россиянке Веронике Кудерметовой. У нее не будет возможности исправить это до начала «Уимблдона», который стартует 3 июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».