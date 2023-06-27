Советник президента Литвы: Белорусские власти будут нести ответственность за все действия ЧВК «Вагнера» 8 27.06.2023, 19:23

2,706

Кястутис Будрис

Лукашенко не сможет их контролировать.

Присутствие в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнера» — фактор риска, который Лукашенко не сможет контролировать. Тем не менее белорусские власти будут нести ответственность за любые действия наемников, даже совершенные без их ведома. Об этом заявил старший советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Кястутис Будрис, передает LRT.

По словам чиновника, наемники ЧВК «Вагнера», которые могут разместиться в Беларуси, опасны тем, что могут устраивать различные диверсии и операции по вторжению в других странах — такое неоднократно происходило в Африке и Сирии.

— Такого рода неуправляемый элемент — это фактор риска, и нам действительно придется к этому приспосабливаться: понятно, что режиму Лукашенко не под силу его контролировать, — заявил советник президента Литвы.

Он отметил, что частные наемники способны действовать «гибридным образом», в то время как правительство, на которое они работают, может отрицать свою причастность.

Тем не менее, утверждает Будрис, белорусские власти будут нести ответственность за любые действия с участием бойцов ЧВК «Вагнера».

— Любые действия [вагнеровцев] мы неизбежно будем связывать напрямую с белорусским режимом — совершенные под его контролем или нет, с его ведома или без. Потому что он приютил этот криминальный элемент или собирается это сделать, — добавил он.

Советник президента Литвы подчеркнул, что силы ЧВК «Вагнера» пока еще не находятся в Беларуси, «но если это произойдет, мы, безусловно, будем готовы». По его словам, если наемники зайдут на территорию Литвы, реакция будет иной, чем в случае вторжения армии, — в частности, будут задействованы антитеррористические службы.

— Это больше похоже на действия против диверсионных групп, чем против обычных вооруженных сил, — объяснил Будрис.

Напомним, вечером 23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ. Военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент России Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством. Мятеж завершился тем, что Евгений Пригожин отказался от «похода на Москву» и согласился уехать в Беларусь.

Накануне Владимир Путин заявил, что «уйти в Беларусь» смогут также наемники ЧВК «Вагнера», участвовавшие в военном мятеже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».