«Раньше было неудобно покупать пакет молока и сосиски по «Халве», а потом смирилась» 4 27.06.2023, 19:37

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Какие товары белорусы берут в кредит и рассрочку.

Белорусы активно берут кредиты — как на недвижимость, так и потребительские. При этом потребности у всех разные: кому-то не хватает на продукты, а кто-то решает купить iPhone в подарок. «Зеркало» узнало, как часто и на что наши земляки тратят заемные деньги.

Пять лет назад Елена (имена героев материала изменены) ушла от мужа, она вместе с 22-летней дочерью переехала в оставшуюся от мамы квартиру со старым ремонтом и такой же мебелью.

— Уехали мы из благоустроенной квартиры. Нет посудомойки, стиральной машины с сушкой, кофемашины, хорошего пылесоса, кондиционера. Обходились без этого, зато и без криков и угроз от мужа-абьюзера, — рассказала женщина.

Елене хотелось бы отремонтировать квартиру, но так как недвижимость принадлежит ей не полностью, нести эти траты не хотелось. Какие-то бытовые приборы она все же купила, например, бэушную кофемашину. Но все эти годы ей очень не хватало посудомоечной машины.

— Купить посудомойку не хватало денег, но самое главное, где ее установить. Кухня небольшая, гарнитур старый, в который прибор не вклинишь. Минимум — менять весь низ кухни, разводить сантехнику.

Минувшей зимой женщина увидела рекламу мини-посудомоечной машины, которую можно установить на столешницу. При этом она не требует такого подключения, как большая посудомойка.

— Ждать и копить было выше моих сил, поэтому я взяла эту посудомойку в кредит. Стоила она не очень дорого — 960 рублей на скидке, но все равно полностью этой тысячи у меня не было. Моей зарплаты в 1000 рублей не хватает на жизнь, а подработки не стало. Дома было еще четверо подобранных котов, пристроить их не получилось, поэтому надо их кормить.

Кредит для покупки посудомойки Елена оформила на четыре года, ежемесячные выплаты составляют 30 рублей. Переплата за пользование заемными деньгами составит примерно половину стоимости бытового прибора.

— Я вношу платежи всегда больше, чем нужно по графику, погашаю основной долг быстрее. Думаю, что выплачу кредит гораздо быстрее. Включила режим максимальной экономии, вот бы еще курить бросить.

Артем рассказал, что кредиты он берет часто, в основном это суммы от 100 до 500 рублей. Тратит их на мелкие покупки, в основном это какой-то «стоящий товар», который продают на «Куфар» или предметы, касающиеся его увлечения. Из его последних приобретений в кредит — автомобильная акустика, сиденья в автомобиль, литые диски.

— Иногда на покупки просто не хватает денег, до зарплаты не дотягиваю. Кредиты я выплачиваю досрочно, а мелкие, по 100 рублей, погашаю из ближайшей получки. Но стоит учесть, что часть заработка я откладывалась на отпуск, — сообщил мужчина.

Карты рассрочки Артем не оформляет «принципиально», хотя у него был двухлетний опыт использования «Халва». Мужчина говорит, что когда она есть, то невозможно остановиться, чтобы ее не использоваться, поэтому с кредитом ему проще.

Минчанка Зинаида работает в строительстве, ее заработок зависит от сезона. Денег женщине хватает на повседневные покупки — продукты, одежду, а также оплату коммуналки. Единственное, что она покупает в кредит или рассрочку — мобильные телефоны.

— Недавно сыну исполнилось 20 лет, я захотела его порадовать, купила iPhone 13. Оформила покупку в кредит у мобильного оператора. Выплачивать телефон мне надо два года, каждый месяц я плачу 136 рублей. Это вполне подъемная сумма для меня. Хотя за мобильник я здорово переплачу, — рассказала о приобретении Зинаида.

Женщина откладывает некоторую сумму про запас, собственно, она могла бы за эти деньги купить и iPhone, но решила, что эти деньги пойдут на те расходы, на которые нельзя оформить рассрочку или кредит.

Редкий месяц у Алены обходится без покупок по карте рассрочки. Женщина — мать-одиночка, она растит сына школьного возраста, ему все время надо покупать что-то из одежды и обуви.

— У сына сейчас такой возраст, когда растет быстро, одежду не успевает выносить. К этому лету снова покупала ему все для того, чтобы отправить в оздоровительный лагерь — шлепки, босоножки, майки, шорты, штаны. Разве что шорты не пришлось покупать, — говорит женщина.

Все необходимые товара Алена купила в магазинах, где можно было рассчитаться картой рассрочки «Халва».

Также в рассрочку она приобретает и продукты.

— За неделю до зарплаты (она у меня примерно 1100 рублей) денег у меня уже не остается даже на продукты. На рынке, где подешевле, но нужен «налик», уже ничего купить не могу. Иду в магазины, где можно рассчитаться «Халвой». Раньше было неудобно покупать пакет молока и сосиски в рассрочку, а потом смирилась.

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