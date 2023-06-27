Литва и Латвия призвали усилить восточный фланг НАТО 27.06.2023, 19:45

Из-за «вагнеровцев» в Беларуси.

Североатлантическому альянсу необходимо укрепить свой восточный фланг в ответ на перемещение частной военной компании «Вагнера» в Беларусь.

Об этом заявили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Sky News.

По словам Ринкевичса, передислокацию «вагнеровцев» в Беларусь Альянсу необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

«(Это следует рассматривать - ред.) в свете саммита НАТО и всех дискуссий, которые мы ведем об обороне, сдерживании, и необходимых решениях для укрепления безопасности восточного фланга», - отметил министр.

При этом Ландсбергис подчеркнул, что скорость наступления «вагнеровцев» на территории России показала, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении.

«Границы наших стран находятся всего в сотнях километров от этой деятельности, поэтому им может понадобиться 8-10 часов, чтобы внезапно появиться где-то в Беларуси вблизи Литвы. Это создает более нестабильную, непредсказуемую среду для нашего региона», - добавил литовский министр.

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