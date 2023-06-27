В Беларуси подорожают сразу 224 марки сигарет 27.06.2023, 19:48

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С 1 июля.

В Беларуси подорожают 224 марки сигарет с 1 июля. Информация опубликована на сайте Министерства по налогам и сборам.

Согласно информации, с 1 июля 2023 года в Беларуси увеличится стоимость сразу 224 марок сигарет. Так, речь идет про 76 марок, который производятся табачной фабрикой «Неман», 91 – производимые ООО «Табак-инвест». Также вырастут в цене 48 марок сигарет, которые выпускаются ООО «Интер Тобакко» и 9 марок, которые ввозятся в страну государственным предприятияем «Беларусьторг». Стоиомость увеличится от 15 до 50 копеек. Вместе с тем цена на марки сигарет, которые ввозятся в Беларусь «Энерго-Оил», не изменится.

К примеру, стоимость сигарет «Магнат» вырастет до 2,50 рубля (2,20 в июне), а сигарет марки «Минск» - до 2,70 рубля (2,40 в июне). Кроме того, сигареты Pall Mall Demi Bleu подорожают до 4,40 рубля (в июне 4,10 рубля). Сигареты Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue подорожают до 4,95 рубля (в июне 4,65 рубля).

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