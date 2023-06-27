Второй энергоблок БелАЭС прекратит работу 27.06.2023, 20:04

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Что случилось на этот раз?

Второй энергоблок БелАЭС с 28 июня опять будет обесточен, но все по плану: там будут проводить испытания режимов планового расхолаживания реактора, сообщили в Минэнерго.

«На втором энергоблоке БелАЭС продолжаются испытания систем и оборудования в рамках программы опытно-промышленной эксплуатации. С 28 июня энергоблок будет отключен от сети для проведения испытаний режимов планового расхолаживания реактора», — рассказали в ведомстве.

Напомним, второй энергоблок уже планово отключали с 10 июня в целях исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.

Ранее в Минэнерго заявляли, что 31 мая на Белорусской атомной станции приступили к этапу опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. Он предусматривает поэтапное повышение мощности реакторной установки с 50% до номинальной с проведением большого числа испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети.

«В завершение этого этапа будет проведено комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток. После успешного выполнения этих работ блок будет готов к приемке в промышленную эксплуатацию», — говорилось в сообщении.

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