закрыть
27 июня 2023, вторник, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов о бунте Пригожина: В России будет не один сезон

  • 27.06.2023, 20:07
Данилов о бунте Пригожина: В России будет не один сезон
Алексей Данилов

Процесс начался.

Попытка государственного переворота в России, которую на прошлой неделе провел основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, будет не последней.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«Там будет не один сезон (бунтов - ред.). Не так быстро, как бы нам хотелось, но процесс начался», - отметил Данилов.

По его словам, ситуация с Пригожиным показала миру, что Россия — очень опасная территория. А инициатором такого бунта были люди, которые находятся в Кремле.

«Люди находятся в тех институциях, которые должны были бы защищать Россию, защищать военные части. Обратите внимание, террористы захватывают штаб и им никто не оказывает сопротивление. Ну, наверное, там что-то у них не то происходит. И это дерзкая операция по дискредитации Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)», - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников