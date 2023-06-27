Данилов о бунте Пригожина: В России будет не один сезон 27.06.2023, 20:07

Алексей Данилов

Процесс начался.

Попытка государственного переворота в России, которую на прошлой неделе провел основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, будет не последней.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«Там будет не один сезон (бунтов - ред.). Не так быстро, как бы нам хотелось, но процесс начался», - отметил Данилов.

По его словам, ситуация с Пригожиным показала миру, что Россия — очень опасная территория. А инициатором такого бунта были люди, которые находятся в Кремле.

«Люди находятся в тех институциях, которые должны были бы защищать Россию, защищать военные части. Обратите внимание, террористы захватывают штаб и им никто не оказывает сопротивление. Ну, наверное, там что-то у них не то происходит. И это дерзкая операция по дискредитации Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)», - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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