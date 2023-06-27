Как быстро охладить авто летом 27.06.2023, 20:30

Действенная инструкция.

Сколько времени нужно, чтобы охладить раскаленный на солнце автомобильный салон? Эксперты говорят, что для создания комфортной атмосферы можно уложиться в 5-10 минут.

«Обозреватель» собрал наиболее действенные лайфхаки по охлаждению автомобиля. Для них не понадобится дополнительных устройств и больших усилий.

Лайфхак 1: дверь-веер

Чтобы выгнать из салона горячий воздух, можно устроить своеобразный «веер» из автомобильной дверцы. Опустите переднее окно с пассажирской стороны. Если можете сделайте это дистанционно, так вам будет комфортнее. Как только в салоне появится эта щель, беритесь за водительскую дверцу и начинайте открывать и закрывать ее, чтобы создать сквозняк. Приблизительно 8-10 повторов будет достаточно, чтобы изгнать раскаленный воздух из салона и сделать температуру внутри авто приемлемой.

Лайфхак 2: начинайте движение

В проветренной машине можно запускать кондиционер – в таких условиях он спокойно справится со своей задачей. Но чтобы еще облегчить ему работу, перед включением проедьтесь на авто с открытым передним пассажирским окном. Качественное кондиционирование воздуха требует, чтобы его массы проходили через конденсатор, расположенный прямо перед или за радиатором спереди. Обеспечить нужное движение воздуха можно как раз на ходу.

Лайфхак 3: запустите кондиционер на максимум

Теперь, когда атмосфера в салоне авто стала менее раскаленной, можно включать кондиционер. Запускайте его сразу на максимум. Первое время устройство может выдавать горячий воздух. Не пугайтесь – это те массы, которые накопились внутри, когда автомобиль стоял. Они быстро выйдут наружу, просто дайте кондиционеру немного поработать.

Убедитесь, что при первом включении кондиционера не выбрана настройка рециркуляции воздуха внутри автомобиля. Лучше, чтобы он поступал извне, ведь там атмосфера, скорее всего, прохладнее. Как только температура опустится до комфортной, можно переходить в режим рециркуляции.

Что еще можно сделать, чтобы уберечь авто от жары

Машине можно помочь не столь сильно страдать от нагрева солнечными лучами. Для этого понадобятся простые устройства и действия.

Защитный экран

Возите с собой складной защитный экран, он может значительно снизить количество тепла, накапливающегося в автомобиле во время стоянки. Просто поместите один в любое окно, обращенное к солнцу. Существуют экраны для разных окон с разным типом крепления – вы всегда выберете себе что-нибудь удобное.

Чехлы на сиденье

Автомобильные кресла, особенно темного цвета, могут поглощать много тепла, которое помешает быстрому охлаждению салона. Так что, если сиденья вашего автомобиля черные, коричневые, бордовые или другого темного цвета, приобретите для них защитные чехлы. Или просто накрывайте их пледом.

Парковка в тени

Самый очевидный, однако все равно важный совет. Не паркуйте авто под открытым небом. Даже простой навес или тень от дерева поможет уберечь машину от перегрева.

Приоткрытые окна

Горячий воздух поднимается вверх. Так что слегка приоткрытое окно или люк в машине помогут наиболее раскаленным его слоям выходить наружу. Оставляйте совсем немного пространства – этого будет достаточно. Но если вы используете этот способ, следите за прогнозом погоды. В дождливые дни это может привести к заливу салона, поэтому от такого лайфхака лучше будет временно отказаться.

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