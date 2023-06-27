США выделяют новый военный пакет для Украины
- 27.06.2023, 20:35
Что в него войдет.
Соединенные Штаты Америки (США) объявили об очередной военной помощи для Украины. С начала полномасштабного российского вторжения это уже 41-й пакет, его стоимость оценивается в 500 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В ведомстве отметили, что помощь Украине предоставляют в рамках сокращения вооружений США.
«Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ», - уточняют в Пентагоне.
В новый пакет для Украины вошли:
дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
ПЗРК Stinger;
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
боеприпасы и системы для расчистки препятствий;
оборудование для разминирования;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
30 боевых машин пехоты Bradley;
25 бронетранспортеров Stryker;
ракеты с оптическим наведением (TOW);
ПТРК Javelin;
противотанковые системы AT-4;
противоброневые ракеты;
высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
высокоточные авиационные боеприпасы;
стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;
тепловизионные системы и приборы ночного видения;
испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.