США выделяют новый военный пакет для Украины 27.06.2023, 20:35

Что в него войдет.

Соединенные Штаты Америки (США) объявили об очередной военной помощи для Украины. С начала полномасштабного российского вторжения это уже 41-й пакет, его стоимость оценивается в 500 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В ведомстве отметили, что помощь Украине предоставляют в рамках сокращения вооружений США.

«Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ», - уточняют в Пентагоне.

В новый пакет для Украины вошли:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

боеприпасы и системы для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

30 боевых машин пехоты Bradley;

25 бронетранспортеров Stryker;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

ПТРК Javelin;

противотанковые системы AT-4;

противоброневые ракеты;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

тепловизионные системы и приборы ночного видения;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

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