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Белорусы массово жалуются на плохой ремонт дорог

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  • 27.06.2023, 20:53
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Белорусы массово жалуются на плохой ремонт дорог

Почти 300 белорусов за четыре дня пожаловались в КГК.

Стало известно, что почти 300 белорусов за четыре дня пожаловались в Комитет госконтроля по номеру 191 на ремонт дорог, проинформировали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что на короткий номер 191, на который принимались сообщения о проблемах, которые связаны с содержанием и ремонтом уличной сети, в течение четырех дней позвонило 288 человек. Отмечается, что на короткий номер позвонили 248 человек, а еще 40 сообщений поступило в чат-бот телеграм-канала ведомства.

Сообщается, что в Минске, а также областных центрах обращения были связаны с качеством и своевременностью ремонта дворовых территорий. Что касается жителей сельских населенных пунктов, то они жаловались на неудовлетворительное качество дорожного покрытия, которое создает неудобства как для водителей, так и для пешеходов. Кроме того, в отдельных деревнях и небольших поселках с интенсивным транспортным движением по причине разбитых асфальтовых или грунтовых дорог возникает много пыли. По этой причине поступали жалобы, что нельзя открыть окна или же проехать с детской коляской.

В качестве одного из примеров в Комитете госконтроля привели следующий. Так, в деревне Кострицы Могилевской области грунтовую дорогу испортили ремонтом. Речь идет о том, что насыпали песка и не уплотнили. Теперь дорога стала не только источником пыли, но также и труднопроходимой.

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