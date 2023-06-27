Посол Китая в ЕС поддержал возвращение Украины к границам 1991 года 6 27.06.2023, 21:02

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Фу Конг

Стремление Украины к возвращению своих земель отвечает позиции Китая.

Стремление Украины к возвращению своих земель в международно признанных границах 1991 года отвечает позиции Китая об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Конг в интервью Al Jazeera.

На вопрос о поддержке целей Киева, которые включают освобождение всех оккупированных Россией регионов, в том числе аннексированного в 2014 году Крыма, дипломат сказал: «Почему бы и нет».

«Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим Советским Союзом, мы договорились именно об этом. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем», — отметил Фу.

Комментарий посла последовал после бизнес-саммита «Европа-Китай», состоявшегося в Брюсселе 16 июня. Весной Фу уже говорил в интервью New York Times, что Пекин не признает попытки России аннексировать украинские территории, включая Крым и Донбасс. Дипломат также подчеркивал, что Китай не предоставлял и не будет предоставлять военную помощь Москве.

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