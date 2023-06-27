закрыть
27 июня 2023, вторник, 22:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посол Китая в ЕС поддержал возвращение Украины к границам 1991 года

6
  • 27.06.2023, 21:02
  • 4,848
Посол Китая в ЕС поддержал возвращение Украины к границам 1991 года
Фу Конг

Стремление Украины к возвращению своих земель отвечает позиции Китая.

Стремление Украины к возвращению своих земель в международно признанных границах 1991 года отвечает позиции Китая об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Конг в интервью Al Jazeera.

На вопрос о поддержке целей Киева, которые включают освобождение всех оккупированных Россией регионов, в том числе аннексированного в 2014 году Крыма, дипломат сказал: «Почему бы и нет».

«Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим Советским Союзом, мы договорились именно об этом. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем», — отметил Фу.

Комментарий посла последовал после бизнес-саммита «Европа-Китай», состоявшегося в Брюсселе 16 июня. Весной Фу уже говорил в интервью New York Times, что Пекин не признает попытки России аннексировать украинские территории, включая Крым и Донбасс. Дипломат также подчеркивал, что Китай не предоставлял и не будет предоставлять военную помощь Москве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников