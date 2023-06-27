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В белорусских магазинах продают продукт по 9500 рублей за килограмм, а рядом аналог в 50 раз дешевле

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  • 27.06.2023, 21:12
  • 7,150
В белорусских магазинах продают продукт по 9500 рублей за килограмм, а рядом аналог в 50 раз дешевле

Что это такое?

В белорусских супермаркетах можно купить продукт, 3 грамма которого обойдутся почти в 30 рублей. А можно — практически такой же, но в десятки раз дешевле. Onliner рассказывает, что это за товары.

Речь о натуральной ванили. Она продается в магазине по 28,54 рубля за три грамма. То есть килограмм потянет на 9500 рублей. Как она выглядит, видно на упаковке: это черные стручки одного из видов орхидеи. Перед употреблением их нужно измельчить, поэтому в готовом продукте будут черные вкрапления. Изготовителем указана Австрия, сама ваниль выращена на Мадагаскаре.

Всем знакомый аналог роскошного продукта — синтетически произведенный ванилин, один грамм которого в магазине стоит от 17 копеек, то есть практически в 50 раз дешевле.

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