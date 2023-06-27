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Залужный посетил командование ВСУ возле границы с Беларусью и РФ

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  • 27.06.2023, 21:14
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Залужный посетил командование ВСУ возле границы с Беларусью и РФ
Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ провел работу на пунктах управления Оперативного командования «Север».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел работу на пунктах управления Оперативного командования «Север».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Залужного в Telegram.

По его словам, вместе с ним участие в рабочей поездке принимал начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Он рассказал, что российские оккупанты продолжают постоянные артиллерийские обстрелы пограничных районов Сумской и Черниговской областей. Также враг пытается применять диверсионно-разведывательные группы.

При этом украинские военные не теряют бдительность, ведут разведку и постоянно работают над укреплением обороны, добавил главнокомандующий.

«Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор», - отметил Залужный.

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