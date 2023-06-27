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Россияне массово покупали криптовалюту во время военного мятежа

  • 27.06.2023, 21:20
Россияне массово покупали криптовалюту во время военного мятежа

Россияне паниковали из-за похода Пригожина на Москву.

Во время попытки военного мятежа россияне начали массово покупать криптовалюту. 24 июня объемы торгов стейблкоином Tether за рубли вырос больше чем втрое, до $15 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании CCData.

Это рекордный объем торгов Tether за рубли с декабря 2022 года, сказала агенству Клара Медали, директор по исследованиям компании Kaiko, специализирующейся на данных в сфере блокчейн-технологий.

Торги проходили на криптоиржах, которые все еще поддерживают рублевые операции, в том числе Binance, Cryptonex, HitBTC и Coinsbit.

Tether и другие стейблкоины отличаются от остальных криптовалют привязкой к реальным активам. Например, стоимость USDT Tether примерно равна 1 доллару США и, как правило, сохраняет этот паритет. Обычно стейблкоины используют для перевода денег между разными биржами, а также для сохранения средств при колебании курсов.

Резкий рост объема торгов может говорить о том, что «участники рынка обратили внимание на менее волатильный по сравнению с рублями актив, такой как USDT, поскольку аналогичные тенденции не наблюдались для биткоина», сказал Bloomberg менеджер по коммуникациям CCData Джейми Слая.

В пятницу, 23 июня, в России начался вооруженный мятеж наемников из ЧВК «Вагнер». Ее глава Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в обстреле позиций бойцов компании, потребовал отставки главы Минобороны Сергей Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, а также объявил «марш справедливости» на Ростов. На следующий день стало известно, что «вагнеровцы» захватили контроль над городом и параллельно организовали марш на Москву. В течение дня колонны военной техники наемников ехали в столицу, сбивая по пути российскую авиацию.

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