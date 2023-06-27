Охваченный огнем автомобиль повредил Ледовый дворец в Пружанах 27.06.2023, 21:39

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Фотофакт.

В полдень 26 июня спасателям поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле на подъездной площадке к зданию Ледового дворца в Пружанах, пишет «Ганцавіцкі час».

Когда спасатели прибыли к месту вызова, то выяснилось, что легковой автомобиль полностью охвачен огнем. Также существовала угроза самому зданию Ледового дворца.

В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек, салон, повреждено лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. В здании Ледового дворца повреждены два ПВХ-окна, наружный вентилируемый металлический фасад (площадь 3 квадратных метра). Кроме того, закопчена наружная стена на площади 15 квадратных метров.

Пострадавших в результате нет, а причина пожара устанавливается.

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