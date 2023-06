Опрос: Отношение к США в мире остается положительным

Лучше всего к США относятся в Польше.

Отношение к США и президенту страны Джо Байдену в мире остается положительным, следует из результатов социологического исследования компании Pew Research Center, проведенного в 23 странах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Данные опроса опубликованы во вторник, 27 июня.

Overall views of the U.S. are largely positive. A median of 59% give the U.S. a favorable rating. Hungary is the only country surveyed where fewer than half see the U.S. favorably.https://t.co/925tX58I4c pic.twitter.com/43ZTUO4RD8