Опрос: Отношение к США в мире остается положительным 27.06.2023, 21:47

Лучше всего к США относятся в Польше.

Отношение к США и президенту страны Джо Байдену в мире остается положительным, следует из результатов социологического исследования компании Pew Research Center, проведенного в 23 странах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Данные опроса опубликованы во вторник, 27 июня.

Overall views of the U.S. are largely positive. A median of 59% give the U.S. a favorable rating. Hungary is the only country surveyed where fewer than half see the U.S. favorably.https://t.co/925tX58I4c pic.twitter.com/43ZTUO4RD8 — Pew Research Global (@pewglobal) June 27, 2023

В среднем во всех странах 59% респондентов ответили, что положительно оценивают роль США в мире, 30% - что негативно. Лучше всего из опрошенных стран к США относятся в Польше, где об этом заявили 93% процента респондентов. Этот показатель резко вырос после российского вторжения в Украину, отмечают авторы исследования.

В Израиле о хорошем отношении к США заявили 87% опрошенных — это второй показатель среди стран выборки. В Германии политику США положительно оценивают 57% опрошенных — по сравнению с 66% в прошлом году. Единственной страной, в которой отношение к США отрицательное, стала Венгрия. Здесь 51% опрошенных сказали, что негативно относятся к стране и ее президенту.

Подавляющее число респондентов во всех странах выборки согласились, что США вмешиваются в дела других стран мира (82% опрошенных). При этом в среднем 61% респондентов считают, что США способствуют миру и стабильности во всем мире. В среднем 54% опрошенных выразили уверенность в Байдене, 30% ответили, что не испытывают ее.

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