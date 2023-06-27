Лукашенко поручил разработать алгоритм применения российского ядерного оружия 27.06.2023, 21:53

Диктатор хочет применить его «в трудную минуту».

Алгоритм применения размещаемого в Беларуси российского тактического ядерного оружия поручил определить высокопоставленным чиновникам силового блока Александр Лукашенко, пишет БелТА.

Такую задачу поставили перед министром обороны Виктором Хрениным, начальником Генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктором Гулевичем и главой Комитета госбезопасности Иваном Тертелем.

— Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на «cоюзное государство», — сказал Лукашенко.

Отметим, в Кремле не раз публично подчеркивали, что решение о применении размещаемого в Беларуси тактического ядерного оружия будет приниматься не в Минске, а в Москве. Об этом говорили и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, и министр обороны РФ Сергей Шойгу, и глава МИД РФ Сергей Лавров. Даже сам Лукашенко не так давно признавал, что он не сможет применить российское тактическое ядерное оружие — ему для этого нужно будет звонить Путину.

Напомним, 25 мая министры обороны Беларуси и России подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что первые ядерные снаряды были доставлены в Беларусь, добавив, что до конца лета РФ эту работу выполнит полностью.

27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть российского ядерного оружия завезена в Беларусь.

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