Навальный о мятеже Пригожина: На защиту Путина никто не встал 1 27.06.2023, 22:01

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Алексей Навальный

Никакого единения нации вокруг него не произошло.

Российский политик Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, прокомментировал мятеж, организованный основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным. По словам Навального, он узнал о случившемся во время суда по новому делу и сперва решил, что это розыгрыш. Вот что сказал Навальный.

С 1 июня в моей камере отключили даже радио, других людей я почти не вижу, а когда вижу, говорить им со мной запрещено. Поэтому, когда в «зале суда» адвокаты спросили меня: «Ну как у вас прошло военное положение?» — я подумал, что это какая-то новая шутка или интернет-мем, который еще до меня не дошел.

А когда минуту спустя мне рассказывали про захват Ростова, сбитые вертолеты и военную колонну, движущуюся в Москву, чтобы «убить тварь Шойгу», а судебные в масках тоже слушали и кивали головой, я все ждал, что кто-то крикнет: «Это программа „Розыгрыш“!»

Но никто не крикнул.

Вместо этого пришла прокурор, и мы продолжили процесс, в котором меня обвиняют в создании организации для свержения президента Путина насильственным путем.

И я слушаю эти обвинения и смотрю на фото блокпоста с гранатометом в Ясенево.

Слушаю и читаю о том, как Путин и остальные бежали из Москвы.

Слушаю и смотрю на фото горящей нефтебазы в Воронеже.

Слушаю о том, что в ФБК — экстремисты, опасные для страны, и читаю о том, что одни войска РФ «занимают рубежи на Оке», чтобы обороняться от других войск РФ.

И все продолжаю ждать, а может, сама прокурор наконец рассмеется и закричит: «Это розыгрыш, видели бы вы, Навальный, свое лицо!»

Но она совершенно серьезна.

Что касается произошедшего, то мне понятно так же мало, как и всем.

Но некоторые вещи понятны:

1. Нет большей угрозы для России, чем режим Путина. Это не Запад и не оппозиция сбивали российские вертолеты над Россией. Это не ФБК поставил Россию на порог гражданской войны (и не факт, что мы оттуда ушли). Это сделал Путин персонально. Напоминаю, что он ЛИЧНО помиловал всех этих осужденных, что ехали убивать Шойгу и кого там еще они хотели убивать.

2. Режим Путина настолько опасен для страны, что даже его неизбежный распад создаст угрозу гражданской войны. Теперь мы точно понимаем: стая сторонников Путина готова начать войну всех против всех в любой момент. Поэтому нам всем крайне важно помнить, что любой постпутинский транзит должен быть связан со свободными выборами.

3. В момент, когда на Москву натурально ехали колонны военных для ее захвата, на защиту Путина никто не встал, никакого единения нации вокруг него не произошло. Мы (пока) не знаем точно, насколько популярен Пригожин и его идеи в войсках, но, скорее всего, Путин там еще менее популярен. По крайней мере, в воюющих частях.

4. То, что развязанная Путиным война может погубить и развалить Россию, больше не драматическое восклицание.

5. Это очевидно, но тем не менее это надо повторять снова и снова. Это не демократия, права человека и парламент делают власть слабой и ведут к потрясениям. Это диктаторы и узурпация власти ведут к бардаку, слабости государства и хаосу. Всегда.

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