В Бобруйске творится что-то странное с рейсами автобусов 27.06.2023, 22:11

Они исчезают что ни день.

В Бобруйске уже не первый месяц «напряженка» с общественным транспортом: на некоторые автобусные маршруты горожане не могут просто взять и сесть по расписанию. Рейсы постоянно отменяются, причем в автопарке ситуацию сначала объясняли просто нехваткой водителей, потом — их массовым уходом на больничный. «Зеркало» попыталось разобраться, что происходит.

Как следует из ленты новостей на сайте бобруйского филиала автобусного парка № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс», перебои с транспортом начались в Бобруйске в январе нынешнего года. В этом месяце 31 день — и в 11 из них как минимум по двум маршрутам множество рейсов было отменено «в связи с острой нехваткой водительского состава». Иной раз количество маршрутов, где наблюдались «потери», доходило до восьми (всего в городе курсируют 43 маршрута автобуса).

В феврале, марте и апреле, судя по всему, столь ощутимого дефицита водителей в Бобруйске не было — автобусы не отменялись и выходили в рейсы по расписанию.

Но в мае проблема возникла опять и не решилась до сих пор: рейсы снимались с графика на протяжении шести дней в прошлом месяце и восьми дней — в нынешнем. Чаще всего дыры в расписании появляются у маршрута № 33 (ул. Дзержинского — рынок Западный): к примеру, в течение завтрашнего дня, 28 июня, у автобуса отменяется почти каждый пятый рейс.

Что примечательно — на сайте автопарка речь уже не идет просто об «острой нехватке водительского состава». Теперь там объясняют перебои с рейсами «уходом большого количества водителей на больничный», и так второй месяц подряд.

Журналистка позвонила как пассажирка в автопарк с вопросом, почему же отменяют транспорт. Там подтвердили, что водителей на городских маршрутах действительно не хватает, но затруднились сказать, что же за поветрие массово «косит» штат предприятия и в мае, и в июне.

— Давно такая ситуация, — сообщила диспетчер.

На вопрос, будут ли рейсы и дальше «выпадать» из расписания, нам тоже не ответили — предложили по утрам заглядывать в новости на сайте автопарка.

К слову, в разделе «Вакансии» там же указано, что предприятию требуются водители на постоянную работу — зарплата от 1000 рублей. Можно также устроиться кондуктором или слесарем по ремонту по автомобилей — в обоих случаях предлагают зарплату от 800 рублей.

Напомним, по данным Белстата, средняя зарплата в Беларуси в мае составила 1 861,1 рубля. Таким образом, бобруйский водитель автобуса может рассчитывать на сумму лишь немногим больше половины средней белорусской зарплаты, а кондуктор и слесарь — даже меньше.

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