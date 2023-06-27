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Ирландия дает 80 000 евро за переезд на острова

  • 27.06.2023, 22:18
Ирландия дает 80 000 евро за переезд на острова

Насколько это реально.

В интернете периодически появляются предложения от разных стран (недавно это была Ирландия) – людей мотивируют переезжать в отдаленные районы, обещая предоставление крупных сумм денег на ремонт приобретенной недвижимости. В статье Washington Post разобрали, действительно ли работают такие программы поддержки.

«Короткий ответ: да. Но есть подводные камни», – говорится в статье.

В начале июня Ирландия выступила с заманчивым предложением. Правительство предоставит гранты на ремонт в размере от 60 000 до 84 000 евро для людей, чтобы отремонтировать недвижимость, которая пустовала не менее двух лет, в рамках плана устойчивого роста 30 прибрежных островов.

Эти острова географически изолированы и отрезаны от материка, а на некоторых из них проживает всего два человека. Там прекрасная природа – холмистая местность, отвесные скалы и исторические руины.

Среди проблем, с которыми могут столкнуться люди, решившие там поселиться, называют сложности с услугами медицины, образования, доступом к интернету, трудоустройством.

Департамент развития сельских районов и сообществ Ирландии также отмечает, что не оплачивает людям переезд на новое место жительства.

Как отмечается, гранты выделяются для ремонта дома, а не для его покупки.

Подчеркивается, что грантовая программа не оказывает людям помощи в получении вида на жительство или гражданства Ирландии. Хотя нерезиденты могут приобретать недвижимость в Ирландии.

В статье обращают внимание, что ремонт недвижимости может оказаться более сложным, чем предполагалось, из-за незнакомых обстоятельств, языкового барьера, ограниченной доступности рабочей силы и проблемах с поставками стройматериалов на острова.

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