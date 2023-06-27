СМИ: Военная полиция РФ задержала четырех командиров ЧВК «Вагнера» в Сирии 2 27.06.2023, 22:34

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Что известно.

Российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК «Вагнера» в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих «высокопоставленных командиров» ЧВК на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники, пишет «КоммерсантЪ».

Позднее в телеграм-канале «Дмитрий Уткин „Вагнер“», который связывают с руководством ЧВК, появилось сообщение, что информация о задержании командиров российских наемников в Сирии не соответствует действительности.

Напомним, мятеж ЧВК «Вагнера» в России завершился тем, что Евгений Пригожин отказался от «похода на Москву» и согласился уехать в Беларусь. Уголовное дело в отношении него будет прекращено.

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