Кулеба: Вертикаль власти в РФ разрушена 27.06.2023, 23:07

1,616

Дмитрий Кулеба

Российская армия не способна достичь своих стратегических целей в Украине.

Ядерное оружие является «последним аргументом», который российский диктатор Владимир Путин может использовать для запугивания Запада, все остальные он уже исчерпал.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает CNN.

«Очевидно, что его (Путина, - ред.) армия не способна достичь своих стратегических целей в Украине. Он понимает, что его вертикаль власти разрушена. И потому в его кармане остался только один последний аргумент... Я думаю, что это не больше, чем игра на страхе, потому что Путин слишком любит жизнь», - сказал Кулеба.

Он считает, что Запад «совершит большую ошибку, если решит играть с Путиным в игру ядерного страха».

Министр также выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС, заявив, что «риск реален», пока российские войска удерживают объект.

«Конечно, они не хотят, чтобы их обвиняли в причинении очередной ядерной катастрофы. Поэтому я думаю, что они пытаются найти способ провести это как операцию под ложным флагом или как нечто другое, что не было бы прямо приписано им», - отметил Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».