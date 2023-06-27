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В Конгрессе США наложили ограничения на использование ChatGPT

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  • 27.06.2023, 23:44
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В Конгрессе США наложили ограничения на использование ChatGPT

Речь идет о бесплатной версии чат-ботов.

Представителям Конгресса США запретили использовать бесплатную версию чат-ботов ChatGPT в их каждодневной работе, пишет Yahoo.

Издание Axios утверждает, что получило доступ к служебной записке, устанавливающей условия использования ChatGPT и аналогичных ИИ-моделей в офисах Конгресса.

Так, работникам якобы разрешено применять чат-боты лишь при условии передачи общедоступных данных и только по платной подписке. То есть в настройках учетной записи должны быть выставлены специальные настройки конфиденциальности. Бесплатные модификации не допускаются вовсе.

Подобные ограничения достаточно жесткие, но не исключительные. Например, Samsung запретила собственным работникам подключаться к нейромоделям с любых корпоративных устройств и своей сети. Образовательные заведения, от школ и до университетов, вводят похожие ограничения.

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