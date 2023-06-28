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В Мексике вывели породу гигантских кроликов

  • 28.06.2023, 0:59
В Мексике вывели породу гигантских кроликов

Породу вывел 23-летний студент.

10-килограммовые ушастые идеальны во всех отношениях. За счет внушительного размера они могут использоваться как сельскохозяйственное животное, а исключительная терпеливость и доброжелательность делает их прекрасными питомцами.

Породу вывел 23-летний студент из Мексики Андрес Якин. Молодой ученый скрещивал фламандских кроликов, которые отличаются большими размерами, с разными другими породами, имеющими длинные уши.

В итоге Якин получил гибрид исключительных размеров и выдающейся ушастости.

Его питомцы уже произвели фурор на мексиканском телевидении. Якин с удовольствием показывает своих кроликов и рассказывает о планах сделать будущие поколения кроликов еще более крупными.

Нынешние особи тоже нельзя назвать маленькими. Кролики достигают веса 10 кг, имеют густую и плотную шерсть, что делает их перспективным для разведения животным.

Ушастые также отличаются спокойным и благодушным характером. Якин считает, что они будут отличными домашними питомцами.

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