Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома»
- 28.06.2023, 1:12
Это произошло согласно поданному заявлению.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июня, уволил с должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева.
Указом №357/2023 Зеленский уволил Гусева с должности.
Отмечается, что это произошло согласно поданному заявлению.
Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны критически важна для нашей армии.
«Впереди «Укроборонпром» ждут железные изменения и существенное усиление», - написал министр.
Юрий Гусев — работал в различных органах государственной власти, в Министерстве обороны Украины, был председателем Херсонской областной государственной администрации. Директором «Укроборонпрома» он стал в декабре 2020 года.