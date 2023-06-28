Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» 28.06.2023, 1:12

Владимир Зеленский

Это произошло согласно поданному заявлению.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июня, уволил с должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева.

Указом №357/2023 Зеленский уволил Гусева с должности.

Отмечается, что это произошло согласно поданному заявлению.

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны критически важна для нашей армии.

«Впереди «Укроборонпром» ждут железные изменения и существенное усиление», - написал министр.

Юрий Гусев — работал в различных органах государственной власти, в Министерстве обороны Украины, был председателем Херсонской областной государственной администрации. Директором «Укроборонпрома» он стал в декабре 2020 года.

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