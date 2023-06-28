США ввели санкции против связанных с ЧВК «Вагнера» компаний 28.06.2023, 2:32

Список.

Министерство финансов США 27 июня ввело санкции против четырех физических и одного юридического лица, связанных с частной военной компанией Вагнера и ее основателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под ограничения попали компании в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и России, участвовавшие в незаконных операциях с золотом для финансирования вагнеровцев для обеспечения их оружием, в частности в Украине и Африке.

В список попали:

компания по торговле алмазами Diamville (ЦАР);

компания по добыче ископаемых Midas Resources (ЦАР);

занимающаяся торговлей компания Industrial Resources General Trading (ОАЭ);

ООО «ДМ» (РФ).

Также санкции были введены против гражданина России Андрея Иванова — руководителя группы компаний «Вагнер», который весной 2023 года тесно сотрудничал с компанией Пригожина Africa Politology и высокопоставленными чиновниками правительства Мали над сделками по продаже оружия и горнодобывающими компаниями, сообщили в пресс-службе Минфина США.

Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, Государственный департамент США отложил объявление новых санкций против частной военной компании Вагнера из-за устроенного наемниками мятежа в России. Отсрочка объяснялась тем, что США не хотели «становиться на чью-то сторону» в конфликте между основателем ЧВК Евгением Пригожиным и российским президентом Владимиром Путиным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».