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Самолет Пригожина вылетел из Беларуси в сторону Москвы

  • 28.06.2023, 7:35
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Самолет Пригожина вылетел из Беларуси в сторону Москвы
Иллюстрационное фото JetPhotos

Борт отправился с аэродрома в Мачулищах.

Бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вылетел из Минской области и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса flightradar24.

Самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 вылетел с военного аэродрома Мачулищи в 22:39.

Издание The Moscow Times отмечает, что из Минска вылетел также второй бизнес-джет BAe 125-800B, прилетевший в Беларусь вчера утром.

Напомним, вчера Лукашенко подтвердил, что главарь ЧВК «Вагнер» прибыл в Беларусь.

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