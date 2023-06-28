Самолет Пригожина вылетел из Беларуси в сторону Москвы
- 28.06.2023, 7:35
- 1,616
Борт отправился с аэродрома в Мачулищах.
Бизнес-джет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вылетел из Минской области и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса flightradar24.
Самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 вылетел с военного аэродрома Мачулищи в 22:39.
Издание The Moscow Times отмечает, что из Минска вылетел также второй бизнес-джет BAe 125-800B, прилетевший в Беларусь вчера утром.
Напомним, вчера Лукашенко подтвердил, что главарь ЧВК «Вагнер» прибыл в Беларусь.