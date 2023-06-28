В оккупированном Мелитополе прогремело шесть мощных взрывов 28.06.2023, 7:39

Произошла детонация боекомплекта на военных базах РФ.

В ночь на среду, 28 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Предварительно известно о прилетах по военным РФ и детонации вражеского боекомплекта, передает obozrevatel.com.

Об этом писали в местных пабликах и мониторинговых каналах. Местные жители сообщали, что слышали целую серию взрывов, а в южной части города звучала сирена.

Над Мелитополем работала вражеская ПВО, но, судя по всему, безрезультатно.

«Мелитополь/район – 4 мощных поздравления от сами знаете кого! Еще 2 прилетело – полный пакет!» – было сказано в сообщении.

После этого жители Мелитополя слышали звуки детонации боеприпасов оккупантов. На место прилетов сразу же выехали «КамАЗы» и «Уралы» захватчиков.

Кроме того, громко ночью было также в селе Терпенье и поселке Михайловка вблизи Мелитополя.

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