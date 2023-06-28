Китай остановили поставки товаров в Россию из-за мятежа «Вагнера» 28.06.2023, 7:43

Часть компаний решили пока не возобновлять экспорт.

В субботу, когда колонны военной техники ЧВК «Вагнер» продвигались к Москве, несколько бизнесменов из Южного Китая лихорадочно звонили на фабрики, чтобы остановить поставки товаров в Россию. Хотя военный мятеж наемников скоропостижно закончился, некоторые предприниматели в КНР теперь задаются вопросом, стоит ли возобновлять поставки, сообщает Reuters.

«Мы думали, что возникнут большие проблемы», — сказал агентству Шэнь Мухуэй, глава торговой организации в провинции Фуцзянь, объединяющей компании, которые экспортируют в Россию автомобили, запчасти к ним и одежду. Часть китайских предпринимателей решили пока не возобновлять поставки в РФ, потому что они не знают, что будет дальше. Шэнь Мухуэй отказался назвать компании, приостановившие экспорт.

Министерство иностранных дел Китая назвало военный мятеж ЧВК «Вагнер» «внутренним делом» России, объявив, что Пекин «поддерживает Россию в обеспечении национальной стабильности, достижении развития и процветания».

Еще до событий последних выходных в Пекине обеспокоились возможной потерей власти Владимиром Путиным в результате неудачи в войне с Украиной. Спецпосланник председателя КНР Ли Хуэй во время майского визита в Киев проводил «разведывательную миссию», рассказал Nikkei Asia высокопоставленный украинский чиновник, участвовавший в переговорах. По его словам, Китай уже тогда был обеспокоен тем, сможет ли Владимир Путин удержать власть.

В случае политического кризиса в РФ Китай может потерять надежного партнера, который обеспечивает его энергоресурсами. Кроме того, такие события могут вызвать дестабилизацию на приграничных с Китаем территориях. «Нам не нужна еще одна гражданская война в России, нам нужна стабильность во всех странах», — сказал сказал Financial Times Генри Хуэйяо Ван, президент пекинского Центра Китая и глобализации.

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