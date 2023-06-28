Гиркин набросился на Лукашенко из-за рассказов о мятеже Пригожина

Гиркин набросился на Лукашенко из-за рассказов о мятеже Пригожина1
- 28.06.2023, 7:45
- 5,428
Диктатор нагло врет.
Попытавшийся объяснить переговоры с Пригожиным диктатор Лукашенко обманул россиян, поскольку в его заявлении содержится целый ряд нестыковок.
Об этом заявил бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин.
В своем Telegram-канале он обвинил Лукашенко во вранье, назвав его предателем.
Гиркин отмечает, что в озвученной белорусским президентом версии Пригожин якобы дал обещание, что никто из российских военных в столкновениях с ЧВК не погибнет.
Однако к 5 часам вечера наемники ЧВК «положили» шесть вертолетов и самолет, в результате чего погибло около 20 российских военных.
Более того, из рассказа Лукашенко следует, что он фактически руководил российскими органами власти и спецслужбами в ручном режиме вместо Путина.
«Но еще более важно: со слов Лукашенко, получается, что он «в ручном режиме» во время кризиса руководил всеми высшими органами власти РФ. Отдавал распоряжения Бортникову, тот ему докладывал о силах и средствах.... А где в это время был Орел Наш, Дон Рэба (Путин - ред.)?» - заявил Гиркин.
Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.