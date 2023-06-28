Под Бахмутом ВСУ пробили оборону, которую россияне готовили месяцами 28.06.2023, 7:52

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Батальон войск РФ разгромлен на южном фланге.

Под Бахмутом продолжают идти ожесточенные бои. Украинским военным удалось пробить там оборону врага, которую он готовил месяцами.

Его совершили бойцы 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Они штурмовали позиции российских захватчиков в районе Курдюмовки южнее Бахмута, сообщает пресс-служба бригады.

На видео, выложенном батальоном 28-й ОМБр, можно увидеть работу первой механизированной роты. Ей удалось разгромить батальон врага. Вследствие этого ряды «двухсотых» пополнили 35 бойцов, 40 сбежали, а еще несколько захватчиков сдались в плен.

По словам украинских защитников, это важный успех. Ведь удалось пробить оборону, которую российские захватчики готовили в течение месяцев. И этого удалось достичь благодаря долгой и титанической работе, неутомимой тренировке и слаженности

«Помните, контрнаступление – это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы «устали от войны», то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм, – отмечают бойцы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала ситуацию вокруг Бахмута. По ее словам, украинское наступление на этом направлении продолжается. Анна Маляр отметила, что ежедневно украинским военным удается продвигаться по флангам.

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