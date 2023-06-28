ВСУ «обезглавили» полк и прорвали линию обороны армии РФ 28.06.2023, 8:06

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Украинская армия провела уникальную операцию на Запорожском фронте.

ВСУ «обезглавили» полк армии РФ в Запорожской области, а через пару дней пошли на штурм и выбили оккупантов с позиций, прорвав линию фронта, сообщает dialog.ua.

ТГ-канал «Досье шпиона» поделился подробностями штурма передовых позиций ВС РФ в селе Работино Запорожской области, планирование и реализацию которого в будущем могут изучать в военных вузах.

В ночь на 18 июня ВСУ начали штурм позиций ВС РФ в направлении села Работино.

Первичный удар нанесли в стыковые позиции двух подразделений ВС РФ, что свидетельствует о продуманности планирования боевых действий и работу разведки.

«Основной удар пришлось принимать 291-му мотострелковому полку (в/ч 65384, Чеченская Республика), позиции которого находились непосредственно перед с. Работино. При этом, в организации обороны полка отмечалась определенная хаотичность и даже растерянность. Здесь стоит заметить, что на сегодняшний день 291-й мсп – одно из самых подготовленных подразделений, которое не первый месяц находится «на передке», а значит, к боевым действиям им не привыкать», - отметил автор канала.

Несмотря на имидж оккупантов, в первый день штурма ВСУ продавили линию обороны полка более чем на 400 м. Еще через несколько дней захватчики потеряют контроль над территории более 1 км вглубь.

«На подмогу 291-му мсп будут направлены силы 810 обрмп (в/ч 13140, Севастополь), что позволит более-менее стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. К текущему моменту, потери 291 мсп и 810 обрмп составят: 2С4 «Тюльпан» - 1 ед., 2С5 «Гиацинт-С» - 1 ед., несколько КамАЗов для транспортировки БК и личного состава, а также существенные потери личного состава (исчисляются сотнями безвозвратных и санитарных)», - пишет «Досье шпиона».

Однако самая пикантная деталь этого штурма заключается в том, что за два дня до начала штурма Работино при загадочных обстоятельствах в ДТП погиб командир 291-го мсп, подполковник Олег Кудрявцев.

Как выяснится позже, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобиля оккупанта. Сослуживцы подполковника не сомневаются, что ДТП было построено украинскими специалистами.

В итоге подразделение, оставшееся без командира, проваливает оборону занятых позиций.

«Вот и получился пример глубинного планирования операции или удачное стечение обстоятельств для ВСУ», - резюмировал ТГ-канал.

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