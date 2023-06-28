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Столтенберг: НАТО готово защищать каждого союзника от Беларуси и РФ

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  • 28.06.2023, 8:11
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Столтенберг: НАТО готово защищать каждого союзника от Беларуси и РФ

Альянс направил четкий сигнал в Минск и Москву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Североатлантического альянса защищать все страны, входящие в блок, от потенциальных нападений со стороны Беларуси и России.

Об этом сообщает CNN.

На совместной пресс-конференции с лидерами семи стран Альянса в Гааге (Нидерланды) он отметил, что в Москву и Минск был направлен четкий сигнал о том, что «НАТО существует для защиты каждого союзника, каждого сантиметра территории НАТО».

Как подчеркнул Столтенберг, Североатлантический альянс готов защищать своих членов от Беларуси и РФ.

Также генсек НАТО заявил, что события, связанные с восстанием наемников основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, являются «внутренним делом России».

Добавим, что представители стран НАТО на конференции, отвечая на вопросы журналистов о возможных проблемах безопасности, которые могут возникнуть в связи с переброской в Беларусь «вагнеровцев», указали, что еще рано делать какие-либо окончательные выводы.

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