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Тайвань заметил российские военные корабли у своего побережья

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  • 28.06.2023, 8:13
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Тайвань заметил российские военные корабли у своего побережья
иллюстративное фото

Они направились в сторону тайваньской военно-морской базы.

Два российских военных корабля были зафиксированы у восточного побережья Тайваня. Они направились в сторону тайваньской военно-морской базы.

Об этом сообщает Reuters.

После обнаружения кораблей ВМС РФ, Тайвань направил свои самолеты и корабли для наблюдения, а также активировал береговой ракетный комплекс.

Как заявили в тайваньском Минобороны, два фрегата двинулись в северном направлении у восточного побережья острова.

Затем российские корабли «покинули нашу зону реагирования в юго-восточном направлении у портового города Суао, где находится крупная тайваньская военно-морская база».

Отмечается, что вчера отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ зашел в южную часть Филиппинского моря для выполнения задач в рамках дальнего морского перехода.

Ситуация в Тайване

Напомним, что Тайвань в течение последних трех лет регулярно сообщал о китайских военных кораблях и самолетах ВВС, действующих вокруг острова, на фоне попыток Пекина настаивать на заявлениях о принадлежности Тайваня к КНР.

Так, лидер Китая и другие чиновники настаивают на «воссоединении» с островом.

На этой неделе министр иностранных дел Тайваня Джаушие Джозеф Ву заявил, что угроза Китая для острова «гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд».

Он предупредил КНР о том, что любая попытка Пекина изменить статус-кво силой «будет иметь серьезные последствия» для мира, в том числе относительно поставок полупроводников - Тайвань является одним из лидеров в этой сфере.

Добавим, что Индия и другие страны сильно зависят от тайваньских полупроводников. Кроме того, по словам Ву, Тайвань поставляет 90% передовых чипов, необходимых во всем мире.

Напомним, что около недели назад китайская авианосная ударная группа прошла через Тайваньский пролив.

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