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«Путин выглядит жалко»

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  • 28.06.2023, 8:21
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«Путин выглядит жалко»

Мятеж Пригожина разрушил главный миф Кремля.

Второе за сутки обращение Путина не слишком отличалось по содержанию от вчерашнего: благодарность всем силовикам включая «вагнеровцев» и осуждение Пригожина, зарабатывавшего на господрядах миллиарды долларов, без упоминания его имени.

Выступления президента по просьбе «МО» оценили политики и политологи.

«Путин демонстрировал смесь злобы и отчаяния. Именно так выглядит человек, столкнувшийся с предательством близких людей, — говорит экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. — Вообще судя по лицам всех, кто там находился, Пригожин очень сильно их унизил. Фактически это был не мятеж, а мафиозные разборки, в результате которых сбили вертолеты, убили пилотов, захватили два города, а главный «пахан» всех отпустил. В этом контексте Путин выглядит жалко».

«Главная цель сегодняшней встречи — закрытые беседы с широким кругом силовиков. Главная тема — все межведомственные конфликты должны быть прекращены, — говорит политолог Александр Морозов. — Судя по выступлению Путина, никаких кадровых перестановок сейчас не будет. С его точки зрения сейчас важно сохранять полное единство всех силовых структур. Сосредоточиться на ведении войны, оставить все персональные конфликты за спиной».

«Пригожину Путин никаких гарантий безопасности не давал, я не слышал, чтобы он произносил его фамилию. Я подозреваю, что через некоторое время, когда про него все успеют подзабыть, может случится все, что угодно. Что-нибудь плохое», — говорит политолог Федор Крашенинников.

«Путин его не простит», — резюмирует Гудков.

Мятеж Пригожина разрушил миф о том, что Путин олицетворяет стабильность и силу, вероятно, поиски преемника уже ведутся, пишет The Washington Post, чьи корреспонденты пообщалось с людьми из путинской элиты.

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