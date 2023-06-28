10 неожиданных напитков, которые помогут победить летнюю жару с пользой для здоровья 1 28.06.2023, 8:27

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Можно обойтись и без холодного пива.

Нет ничего лучшего прохладных напитков в летнюю жару, но далеко не все из них полезны для здоровья.

С наступлением палящего летнего зноя становится крайне важно не перегреваться. И холодные напитки являются простейшим способом победить жару, пишет nv.ua.

Однако многие популярные напитки содержат искусственные ингредиенты, чрезмерное количество сахара или кофеина, что может негативно сказаться на вашем здоровье. Например, те же сладкие газировки или фруктовые соки. Не говоря уже о пиве, которое может считаться полезным для здоровья разве что в совсем малых дозах.

В этой статье мы рассмотрим вкусные напитки, которые не только спасают от летней жары, но и способствуют общему благополучию с минимальным негативным воздействием на здоровье.

И вы даже не подозревали о существовании большинства из них.

10 лучших напитков для борьбы с жарой

Мы будем опираться на научные исследования, которые подтверждают пользу этих напитков для здоровья.

Да, не все из них доступны всегда и везде, но часть этих знаний точно не помешают тем, кто ездит в отпуск в «теплые края».

Кокосовая вода

Довольно экзотичная в наших краях кокосовая вода — это натуральный и освежающий напиток, который восполняет запасы электролитов и обеспечивает гидратацию организма.

Как показывают исследования, кокосовая вода богата калием, антиоксидантами и цитокининами, которые способствуют поддержанию здоровья клеток и снижению риска хронических заболеваний.

Многие диетологи говорят, что кокосовая вода — отличный выбор для борьбы с обезвоживанием в летний период.

Арбузный сок

Многие любят арбузы, но сама идея арбузного сока кажется им экзотичной. А зря.

Арбузный сок — это не только вкусный, но и питательный вариант для борьбы с летней жарой. Он богат витаминами A, C и B6, а также ликопином и аминокислотами.

Ликопин действует как мощный антиоксидант, защищая организм от окислительного стресса и снижая риск хронических заболеваний. Исследования показывают, что благодаря высокому содержанию цитруллина арбузный сок может облегчить болезненность мышц и способствовать восстановлению после тренировки.

Травяной чай со льдом

Травяные чаи, такие как мятный, ромашковый или гибискусовый, можно заваривать и охлаждать, чтобы получить освежающий холодный напиток.

Эти чаи обладают широким спектром полезных свойств, включая успокоение пищеварения, уменьшение воспаления и расслабление.

Исследования показали, что чай из гибискуса может помочь снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, что делает его отличным выбором для жарких летних дней.

Ну и никто не мешает пить такой чай охлажденным, чтобы еще больше усиливать эффект победы над жарой.

Огуречно-лимонная вода

Это простой, но эффективный способ поддерживать гидратацию, добавляя при этом яркий вкус. Огурец и ломтики лимона можно добавить в воду, чтобы получить освежающий и охлаждающий напиток.

Огурец содержит большое количество воды и витаминов С и К, а лимон — витамин С и антиоксиданты. Такое сочетание не только помогает утолить жажду, но и поддерживает гидратацию и способствует здоровью кожи.

Зеленый смузи

Зеленый смузи, приготовленный из листовой зелени, такой как шпинат или капуста, является фантастическим вариантом летнего напитка, богатого питательными веществами.

Эти смузи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать иммунную функцию и уменьшают воспаление.

Научные исследования показывают, что употребление зеленых смузи может способствовать снижению веса и улучшению общего состояния здоровья.

Имбирный лимонад со льдом

Имбирь издавна используется в качестве лекарственного средства, а сочетание его с лимонадом позволяет получить освежающий напиток с многочисленными полезными свойствами.

Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствует пищеварению и может облегчить тошноту.

Лимон не только придает имбирному лимонаду пикантный вкус, но и содержит витамин С. Исследования подтверждают потенциальный терапевтический эффект имбиря, что делает этот напиток отличным выбором для здорового летнего напитка.

Сок алоэ вера

Еще один весьма экзотический напиток с хорошей репутацией.

Сок алоэ вера, добываемый из суккулентного растения, известен своими охлаждающими и успокаивающими свойствами.

Он помогает увлажнить организм и облегчить солнечные ожоги или раздражения кожи, вызванные жарой.

Кроме того, алоэ вера содержит витамины, минералы и ферменты, которые поддерживают здоровье пищеварения и укрепляют иммунную систему.

Мятный чай со льдом

Это не такая экзотика, но многие все равно игнорируют данный напиток.

Мятный чай славится своими освежающими и охлаждающими свойствами в жаркие летние месяцы.

Перечная мята традиционно используется для успокоения пищеварительного дискомфорта и снятия головной боли. Научные исследования подтверждают ее эффективность в облегчении симптомов синдрома раздраженного кишечника (СРК) и улучшении пищеварения.

Кроме того, было доказано, что мятный чай обладает потенциальными обезболивающими и противомикробными свойствами. Стакан холодного мятного чая со льдом может стать освежающим и полезным для здоровья выбором для борьбы с летней жарой.

Терпкий вишневый сок

Возможно, вы любите вишни, но скорее всего ничего не слышали про терпкий вишневый сок.

Этот пикантный и ароматный напиток предлагает ряд преимуществ для здоровья, особенно для людей, ведущих активный образ жизни.

Он содержит большое количество антиоксидантов и противовоспалительных соединений, таких как антоцианы, которые связаны с уменьшением болезненности мышц и улучшением восстановления после тренировок.

Исследования показывают, что сок терпкой вишни может способствовать улучшению качества и продолжительности сна благодаря содержанию в нем натурального мелатонина. Употребляемый в качестве освежающего летнего напитка, сок терпкой вишни может обеспечить гидратацию и поддержать общее самочувствие.

Холодный зеленый чай с лимоном

Напоследок все же возьмем довольно известный в наших краях напиток, которым многие пренебрегают в пользу той же сладкой газировки.

Зеленый чай — напиток, почитаемый за его многочисленные полезные свойства — в сочетании с лимоном и льдом превращается в восхитительный летний напиток.

Как показывают многочисленные исследования, зеленый чай богат катехинами — мощными антиоксидантами, которые ассоциируются со снижением риска хронических заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака.

Диетологи говорят, что зеленый чай может помочь в управлении весом, улучшить работу мозга и укрепить здоровье в целом.

Добавление выжатого лимона в зеленый чай не только усиливает вкус, но и повышает усвоение катехинов. Наслаждаться холодным зеленым чаем с лимоном — отличный выбор, чтобы оставаться увлажненным и получать пользу для здоровья в летние месяцы.