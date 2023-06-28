ВСУ ударили по россиянам «в очень неожиданном месте» 1 28.06.2023, 8:35

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Разведка боем или новое направление контрнаступления?

Появилась информация о начале операции ВСУ на неожиданном, но перспективном направлении фронта.

Подразделения украинской армии начали разведку боем в очень неожиданном для российских военных месте.

Об этом заявил военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В своем Telegram-канале он сообщил, что на указанном участке фронта у ВСУ «весьма недвусмысленные цели» и «обозримая перспектива».

Координаты передовых позиций, о которых идет речь, Коваленко не назвал, однако отметил, что вскоре российскую армию ждет резкое увеличение числа погибших.

«Где именно? Разумеется, не скажу. Но скажу так. Наибольшее кладбище зэков скоро пополнится не меньшим количеством недодесантуры», - отметил он.

В комментариях пользователи гадают, о каком именно участке фронта идет речь.

Большинство склоняются к тому, что речь про Олешки, где, по данным российских военных пропагандистов, ВСУ удалось форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки.

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