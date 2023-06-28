ВЧК-ОГПУ: Путин фактически выполнил все требования Пригожина 28.06.2023, 8:39

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фото: epa

Шойгу переведен в режим изоляции.

Сразу несколько источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ подтвердили информацию, что после бегства из Ростова и стремительного продвижения ЧВК «Вагнер» к Москве, Сергей Шойгу оказался фактически изолирован ФСО, его никуда не пускали под предлогом личной безопасности.

В реальности Шойгу был в этот момент объектом переговоров между Пригожиным и Лукашенко. Именно из-за персоны Шойгу Пригожин изначально прервал переговоры (Путин отказывался сдавать своего министра обороны). Однако, ситуация с каждым часом становилась все тяжелее, колонна стремительно приближалась к Москве.

В результате Путин фактически выполнил все требования Пригожина, отстояв Шойгу. Но и тогда из изоляции его не вывели, так как лично замдиректора ФСБ РФ Королев дал отмашку на срочную ревизию всех материалов по Минобороны (вопрос по замминистра Цаликову пока еще, кстати, открытый). Дюмин тоже убеждал Путина в необходимости «убрать» Шойгу. Но Путин решил по другому - сделать из Шойгу чуть ли не героя, победившего Пригожина.

Источник полагает, что дело тут в том, что Шойгу крайне опасен в случае отставки, ввиду своей информированности, огромного числа преданных ему людей на руководящих постах и наличия рычагов влияния на процессы в Кремле.

«Это не безобидные Медведев или Сурков, чье молчание и бездействие можно купить деньгами, тут все серьезнее. Путин не готов сейчас к такому конфликту»,- полагает собеседник ВЧК-ОГПУ.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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