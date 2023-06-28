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Главного белорусского хоккеиста в НХЛ обменяли из «Нью-Джерси» в «Калгари»

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  • 28.06.2023, 8:41
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Главного белорусского хоккеиста в НХЛ обменяли из «Нью-Джерси» в «Калгари»

По словам генерального менеджера нового клуба, Егор Шарангович «становится только лучше».

В результате обмена между «Нью-Джерси» и «Калгари» лучший белорусский игрок в Национальной хоккейной лиге оказался в канадском клубе, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Нью-Джерси» отдал «Калгари» 25-летнего белоруса Егора Шаранговича и выбор в третьем раунде драфта этого года, а взамен получил 31-летнего канадского нападающего Тайлера Тоффоли, который в минувшем сезоне набрал 73 (34+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

Шарангович всю карьеру в НХЛ провел в «Нью-Джерси», но сезон-2022/23 получился хуже предыдущих. В 75 играх «регулярки» белорус заработал 30 (13+17) баллов, а в трех матчах плей-офф не совершал результативных действий.

Впрочем, обмен еще не значит, что наш нападающий продолжит карьеру именно в «Калгари». Игроку и клубу предстоят переговоры о контракте. Но, судя по словам генерального менеджера Крэйга Конроя, на новом месте рассчитывают на Шаранговича.

— Последние два или три года Егор был в поле нашего зрения. Я читаю отчеты, наблюдаю за ним. Это габаритный парень, он хорошо катается, идет к воротам, хорошо бросает. У него есть умение играть у ворот, и он становится только лучше, — заявил Конрой после обмена.

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