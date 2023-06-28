CNN: Пригожин исчез 1 28.06.2023, 9:06

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Точное местонахождение главаря ЧВК «Вагнер» неизвестно.

Утром во вторник, 27 июня, два самолета, связанные с главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, приземлились на белорусской авиабазе вблизи Минска. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки BlackSky. Но точное местонахождение Пригожина пока неизвестно. Он не был замечен ни на видео, ни на фотографиях после того, как он покинул военный штаб Ростова-на-Дону в субботу вечером, пишет CNN.

Тем временем белорусские пропагандистские СМИ цитируют Александра Лукашенко, который заявил, что Пригожин находится в Беларуси.

На спутниковом снимке, сделанном во вторник утром компанией BlackSky, видно, как два самолета с серийными номерами RA-20795 и RA-02878 сидят на взлетном поле на авиабазе Мачулищи неподалеку от Минска.

Дополнительные спутниковые снимки от BlackSky, а также анализ измерений самолетов CNN подтвердили, что самолеты прибыли за последние 24 часа и совпадали с размерами самолетов, связанных с Пригожиным.

Данные отслеживания полетов FlightRadar24 показали, что самолеты приземлились вблизи Минска около 8 часов утра по местному времени. Перед посадкой у обоих самолетов были выключены транспондеры, что скрыло точное место посадки.

Два источника – высокопоставленный представитель европейской разведки и источник, знакомый с самолетами Пригожина – подтвердили CNN, что самолеты связаны с главарем «вагнеровцев», но не знали, был ли сам Пригожин на борту.

В воскресенье днем самолет Пригожина RA-20795 совершил рейс в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга. Данные отслеживания FlightRadar24 не показали, что самолет приземлился в городе, но он совершил внезапный поворот в город, прежде чем его транспондеры выключились.

Приблизительно через пять часов транспондеры самолета снова включили, и было замечено, как он покидает район Ростова-на-Дону, направляясь обратно в Санкт-Петербург.

Затем в 1:03 ночи тот же самолет, казалось, совершил тот же рейс в район Ростова-на-Дону, и снова выключил свои транспондеры перед посадкой.

Самолет снова появился на радарах в 5:32 утра по местному времени и, видимо, покинул район Ростова-на-Дону. Борт начал совершать окружной полет вокруг Украины и юга России в направлении Минска. Транспондеры снова отключились в 7:37 утра по местному времени, когда он начал спускаться в районе Минска.

Второй самолет Ra-02878 совершил перелет из одного московского аэропорта в другой в воскресенье днем: Шереметьево - международный аэропорт Жуковский. В понедельник он вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, приземлившись в 13:26.

Утром 27 июня в 6.44 этот самолет вылетел из Санкт-Петербурга. Транспондеры были выключены в 7.55 утра по местному времени, когда он начал спускаться в район Минска.

Как сообщал сайт Charter97.org, самолет Пригожина поздно вечером 27 июня вылетел из Беларуси в сторону Москвы.

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