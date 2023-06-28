ВСУ форсировали Днепр и наступают в Херсонской области 28.06.2023, 9:14

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Украинская армия расширила плацдарм возле Антоновского моста.

Согласно оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), в ходе контрнаступления ВСУ смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области.

Эксперты, ссылаясь на геолокационные данные, утверждают, что сейчас ВСУ заняли и удерживают какие-то позиции в районе Антоновского моста, что подтверждают и российские «военкоры».

Вместе с тем российские войска пытались отражать украинские атаки и задействовали «Солнцепек».

Из всего этого Институт изучения войны делает выводы, что ВСУ «проводят какие-то операции в этом районе».

ВСУ выгнали российских оккупантов с Херсона и прилегающих населенных пунктов еще в ноябре 2022-го. После чего захватчики переместились на левый берег Днепра и использовали природный барьер для регулярных ударов по гражданским на деоккупированной части Херсонской области.

Однако украинское войско как минимум с апреля планомерно работает над «выселением» противника и с захваченного левого берега.

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