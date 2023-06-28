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Департамент госбезопасности Литвы: Белорусская разведка вербует литовских граждан на КПП

  • 28.06.2023, 9:20
Департамент госбезопасности Литвы: Белорусская разведка вербует литовских граждан на КПП
фото: delfi

Их пытаются склонить к сотрудничеству путем шантажа и психологического давления.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы распространил предупреждение о том, что белорусская разведка останавливает литовских граждан на пограничных КПП и проверяет их вещи. Об этом со ссылкой на ДГБ сообщает портал DELFI.

Департамент госбезопасности Литвы сообщил, что белорусская разведка в течение некоторого времени более активно работает на границе с Литвой. Граждан Литвы допрашивают на пограничных КПП, в отношении них используют шантаж и психологическое давление, их вынуждают сотрудничать с белорусской разведкой.

«Белорусская разведка активно допрашивает граждан Литвы на КПП, проверяет их компьютеры и телефоны, найденные у них контакты, профили в социальных сетях, фотографии, карты с маршрутами», – сообщает ДГБ.

Сообщается, что во время допросов сотрудники белорусской спецслужбы интересуются политическими взглядами граждан Литвы, местами работы, пытаются выяснить, есть ли у них связи с пограничниками, правоохраной или разведкой.

«Были зафиксированы случаи запрета на въезд в Беларусь, после того как в ходе такого допроса выяснили, что граждане Литвы поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию. Граждане Литвы во время допросов сталкивались и с шантажом, психологическим давлением, им говорили, что запрет на въезд будет отменен, если они согласятся сотрудничать с белорусской разведкой», – сообщает ДГБ.

В связи с такими действиями белорусской разведки ДГБ рекомендует литовским гражданам воздержаться от поездок в Беларусь и Россию и обращает внимание на то, что в последнее время участились случаи вербовки граждан Литвы во время поездок в эти страны. Для вербовки используют благосклонность к белорусскому режиму, занятие контрабандой или иной нелегальной деятельностью, заинтересованность в поездках в Беларусь из-за бизнеса или наличия родственников.

Также литовский ДГБ предупреждает, что разведка Беларуси может использовать найденную в компьютере или смартфоне информацию не только против самого человека, но и против членов его семьи.

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