Скабеева с бегающими глазами заявила, что всегда была против ЧВК «Вагнер» 4 28.06.2023, 9:24

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Российская пропагандистка совершила феерическое переобувание в воздухе.

Пропаганда РФ демонстрирует феерическое «переобувание в воздухе» по отношению к ЧВК «Вагнер». После мятежа группировки ведущая Ольга Скабеева и ее «эксперты» начали уверять россиян, что всегда были против частных военных компаний, передает dialog.ua.

До недавних громких событий кремлевская пропаганда всячески героизировала «Вагнер» и ее главаря Евгения Пригожина, которая единственная в составе российской армии могла воевать и продвигаться на фронте. Однако, когда группировка восстала, Скабеева и ее «эксперты» резко поменяли позицию.

«В мирное время ограбят, в военное время обязательно предадут», - охарактеризовала ЧВК пропагандистка в эфире своего ток-шоу «60 минут».

Присутствовавший там «эксперт» полковник ВС РФ Михаил Ходаренок начал уверять, что он якобы «всегда был противником параллельных армий». Почему он об этом молчал все это время, уточнять не стал.

«Военная организация государства должна быть исключительное единоначалие и исключительная централизация… Никакого другого порядка подчинения, да еще и в ходе вооруженной борьбы нет и быть не может. Я бы даже не называл это формирование ЧВК! Потому что во всем мире в этот термин вкладывается другой смысл. Какое же это ЧВК? (...) Такая организация должна быть немедленно расформирована, ликвидирована как таковая» - требовал Ходаренок.

Другие «эксперты» также «прозрели» о том, что ЧВК - это, оказывается, неправильно и опасно.

«Я, вы знаете, всегда скептически относился к наличию частных военных компаний… Как историк я смотрю на наш опыт, на опыт других стран… Слова Макиавелли, начало 16 века, а слова, знаете, как о дне сегодняшнем, что на наемников нельзя полагаться, что они обойдутся дороже, чем содержание армии, и дороже, чем сражение с противником… У государства должна быть монополия на Вооруженные силы! Нам необходимо кривляться и брать западные модели ЧВК», - говорили пропагандисты.

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