Путин превратился в «сбитого летчика» 2 Ян Буян, «Салідарнасць»

28.06.2023, 9:41

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Траектория может быть разной, но исход уже предрешен.

Важнейшим из политических искусств является интерпретация любых событий в свою пользу. Логика пропаганды такова: неважно, что случилось на самом деле – важно, как мы это преподнесем.

Поэтому сейчас все заинтересованные стороны продвигают свои версии российских событий конца минувшей недели. В частности, Кремль утверждает:

мятеж успешно подавлен;

руководство страны продемонстрировало свою эффективность («с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы»);

наблюдается «высочайшая консолидация общества» [вокруг Путина].

Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Краткое содержание предыдущих серий:

вооруженная группировка без единого выстрела берет под контроль Ростов;

Путин выступает с обращением, в котором заявляет, что «все, кто готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание», анонсирует «решительные действия» властей и призывает «прекратить участие в преступных действиях»;

после этого «вагнеровцы» начинают марш в столицу и к вечеру, встретив минимальное сопротивление и сбив пачку вертолётов и самолет, оказываются под Москвой. Де-факто они послали президента РФ вслед за «русским военным кораблем»;

Путин, на протяжении всей президентской карьеры выстраивавший образ крутого парня, который готов «замочить в сортире» кого угодно, фактически бездействует. С Пригожиным ведутся переговоры, к которым приходится привлекать правителя другого государства;

«вагнеровцы» соглашаются прекратить марш взамен на прощение всех грехов. Пригожин покидает Россию. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа закрывается. Обещание Путина о «неминуемом наказании» спускается в унитаз;

бонусом можно отметить то, что народ симпатизировал скорее бунтовщикам, чем власти, и на защиту последней точно не собирался.

Согласитесь, Путин как-то не выглядит триумфатором. Довольно скромных ресурсов хватило, чтобы Кремль зашатался в течении суток.

Кто виноват в случившемся? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте копнем глубже.

Путин выстроил коррумпированную неэффективную систему, при которой многие институты, включая армию, постепенно деградировали;

он же санкционировал создание нелегальной военной группировки для ведения боевых действий за рубежом и благословил бывшего уголовника на то, чтобы тот стал фронтменом ЧВК «Вагнер»;

Путин принял решение о вторжении в Украину, рассчитывая на «маленькую победоносную войну»;

когда этот расчет провалился, было принято «креативное» решение привлечь к боевым действиям на Донбассе «вагнеровцев»;

украинская миссия так называемой частной военной компании полностью финансировалась из российского бюджета. Сам Путин признал, что за год компании Пригожина получили около 276 миллиардов рублей (более 3 миллиардов долларов);

российский президент просто игнорировал разгоревшийся и длившийся много месяцев конфликт между ЧВК и армейскими структурами, даже несмотря на то, что он вышел в публичное пространство.

То есть к мятежу привела цепочка событий, в большинстве из которых так или иначе фигурировал Путин. Именно его решения привели к тому, что Россия оказалась «на краю пропасти», как выразился большой поклонник российского президента Александр Дугин.

Можно спорить о том, в чем и насколько эффективен был Путин в первые 20 лет своего правления. Но последние годы довольно явственно демонстрируют нарастающую неадекватность российского президента, которая проявляется на самых разных уровнях.

Он начинает войну против Украины и хвалит генерала, который с пистолетом в руке имитирует, что ведёт солдат в атаку. Он периодически общается с подчиненными через многометровый стол и утверждает, что Запад в одном шаге от «обобществления женщин».

Путин долгое время ценился простыми россиянами как хранитель стабильности, а элитами – как верховный арбитр, способный контролировать ситуацию и эффективно разруливать любые конфликты. И вдруг оказалось, что он не решает проблемы, а, наоборот, создаёт и многократно усугубляет.

Можно ли было еще полтора года назад представить себе, что вооруженная банда захватит российский город-миллионник и устроит марш на Москву? Нет. Именно Путин сделал это возможным, причем под флагом «защиты России от внешних врагов». Но в результате беспрецедентный шухер в РФ создали не войска НАТО или украинская армия, а собственные головорезы, которым государство еще и платило бешеные деньги. Выдающийся результат!

Причем нынешний кризис – явно не последний. Потрясения идут по нарастающей, подрывая фундамент государства. И каждое следующее действие Путина лишь ухудшает положение: России и его собственное.

За день пригожинского мятежа российская авиация потеряла, как минимум, 13 членов экипажей. А один из главных политических эффектов бунта заключается в том, что в «сбитого летчика» превратился Владимир Путин. Траектория падения (а значит и продолжительность) может быть разной, но результат уже предрешен.

Ян Буян, «Салідарнасць»

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