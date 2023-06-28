Литва передает Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS

Литва передает Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS3
- 28.06.2023, 9:43
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ЗРК прибудут в ближайшее время.
Литва купила для Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Об этом в Twitter сообщил президент страны Гитанас Науседа.
«Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором», – написал он.
По его словам, зенитно-ракетные комплексы прибудут в Украину в ближайшее время. Контракт был подписан между Литвой, Норвегией и норвежским производителем Kongsberg Gruppen.
Глава Литвы также выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле примет больше коллективных решений о поддержке Украины.
На пресс-конференции в Гааге Науседа заявил, что планирует посетить Украину. Визит должен пройти сегодня, 28 июня.
Издание LRT сообщило, что литовский президент «неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS».