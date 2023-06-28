Литва передает Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS 3 28.06.2023, 9:43

2,148

Иллюстративное фото

ЗРК прибудут в ближайшее время.

Литва купила для Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Об этом в Twitter сообщил президент страны Гитанас Науседа.

«Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором», – написал он.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы прибудут в Украину в ближайшее время. Контракт был подписан между Литвой, Норвегией и норвежским производителем Kongsberg Gruppen.

Глава Литвы также выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле примет больше коллективных решений о поддержке Украины.

На пресс-конференции в Гааге Науседа заявил, что планирует посетить Украину. Визит должен пройти сегодня, 28 июня.

Издание LRT сообщило, что литовский президент «неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».